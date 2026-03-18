Λίγο μετά τις 19:30, το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» γέμισε με ασυνήθιστες και συγκινητικές εικόνες, καθώς δεκάδες κατοικίδια ζώα έφτασαν στον χώρο των αφίξεων μαζί με τους ιδιοκτήτες τους. Τα ζωάκια αυτά επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή με μια ειδική πτήση που οργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Κιβωτός», επέστρεψαν από το Ντουμπάι 90 ιδιοκτήτες με περίπου 100 ζώα.

«Είχαμε ένα πολύ ωραίο γκρουπ, δώσαμε το 100%, κάναμε τα χαρτιά για τα ζωάκια σε μηδέν χρόνο, για να μπορέσουμε να έρθουμε στην πατρίδα μας με τα παιδάκια μας, είναι κομμάτι της ζωής μας, δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε εκεί» δήλωσε μια γυναίκα που έφτασε με το σκυλάκι της στην Αθήνα, από το Άμπου Ντάμπι.

«Πραγματοποιήθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών για πρώτη φορά, πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων με τα ζώα συντροφιάς τους. Τα ζώα μας δεν είναι αποσκευές, αποτελούν μέλη της οικογένειάς μας και αυτό η ελληνική κυβέρνηση το κάνει σήμερα πραγματικότητα» δήλωσε ο Νίκος Χρυσάκης, ειδικός γραμματέας για την Προστασία των Ζώων του υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με τον κ. Χρυσάκη, υπάρχουν πλέον σαφή πρωτόκολλα «ώστε να διαχειριστούμε αντίστοιχες περιπτώσεις και στο μέλλον».