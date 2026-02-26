Δύο πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους συναντιούνται αυτή την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 22.00 στο πλατό της ΕΡΤnews.

Η ηθοποιός Μαρία Κίτσου, που έχει τιμηθεί με το Θεατρικό Βραβείο Μελίνα Μερκούρη, και ο πολιτικός επιστήμονας Στάθης Καλύβας, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, είναι οι καλεσμένοι της εκπομπής «Ένας κι ένας».

Την παρουσίαση έχουν ο Θοδωρής Βαμβακάρης και ο Τάκης Γιανούτσος, οι οποίοι συνομιλούν με ανθρώπους από τον χώρο του πολιτισμού, της επιστήμης, της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας και του αθλητισμού.