Κατά τη διάρκεια της εν λόγω αστυνομικής καταδίωξης στην κοινότητα Αμμοχωρίου Φλώρινας, αστυνομικοί έκαναν σήμα σε ύποπτο όχημα να σταματήσει, όμως ο οδηγός του οχήματος δεν συμμορφώθηκε και κινήθηκε εναντίον των αστυνομικών. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο γενικό νοσοκομείο Φλώρινας.

Στη συνέχεια, συνελήφθησαν δύο άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο, της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και της απάτης. Για την ίδια υπόθεση, αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη ενός συνεργού των συλληφθέντων.

Στην υπόθεση συνεργάστηκαν αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας και Πέλλας, ενώ όπως προέκυψε από την έρευνα, τελέστηκαν συνολικά δύο απάτες και δύο απόπειρες εξαπάτησης, με το πρόσχημα της αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών.

Όπως αποκαλύφθηκε από την έρευνα της αστυνομίας, εκατόν σαράντα πέντε χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά αξίας 200.000 ευρώ είχε καταφέρει να αποσπάσει από μια 89χρονη γυναίκα σε περιοχή της Πέλλας ο ένας από τους δύο συλληφθέντες στην αστυνομική καταδίωξη. Ο ίδιος είχε αποσπάσει επίσης το χρηματικό ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και διάφορα χρυσαφικά από 65χρονη σε περιοχή της Φλώρινας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.