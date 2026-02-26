Πράσινες ματιές στον Πίτερς

Ήττα για τον Ολυμπιακό στο Κάουνας, με τον Πίτερς να είναι κακός και τα σενάρια για το μέλλον του να έχουν ενδιαφέρον. Ο Αμερικανός εκνευρίστηκε, φάνηκε από την ανάρτηση της συζύγου του άλλωστε, με τον αποκλεισμό από τον τελικό του κυπέλλου, το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι και στον Παναθηναϊκό το παρακολουθούν το θέμα. Εδώ και καιρό οι «πράσινοι» έχουν σημειώσει το όνομά του και είναι ένας από τους πιθανούς στόχους αν δεν ανανεώσει με την ομάδα του. Δεν θα είναι εύκολο βέβαια να πειστεί να κάνει αυτό το βήμα, από τα κόκκινα στα πράσινα, στο παρελθόν όμως έχουμε δει και πιο δύσκολες περιπτώσεις να γίνονται εύκολες στο τέλος.

Τέλος ο ΜακΚίσικ

Αυτός που θα φύγει σίγουρα από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι είναι ο ΜακΚίσικ, ο οποίος το είχε πάρει απόφαση πέρυσι αλλά πείστηκε να παραμείνει. Τώρα όμως είναι πολύ δύσκολο να συνεχιστεί η συνεργασία των δύο πλευρών. Ο χρόνος συμμετοχής του έχει μειωθεί, τα χρόνια περνάνε και στον Πειραιά θέλουν κάτι καλύτερο πλέον στη θέση του. Επί έξι χρόνια ο ΜακΚίσικ έδωσε ό,τι ήταν να δώσει και τώρα έρχεται η ώρα της αποχώρησης, όπως κι αν ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν. Και το ξέρει και ο ίδιος αυτό.

Ανανεώνει ο Βίντα

Ενθουσιασμός στην ΑΕΚ ενόψει Βόλου με την απόβαση που ετοιμάζουν οι οπαδοί της, ενώ η διοίκηση ετοιμάζει ακόμη μία ανανέωση συμβολαίου. Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να κρατήσουν για ακόμη ένα χρόνο τον Βίντα καθώς μπορεί να προσφέρει πολλά με την εμπειρία του και η ανανέωση μοιάζει όλο και πιο πιθανή. Στην Ένωση ήθελαν να κλείσουν πρώτα το deal με τον Μάνταλο, το έκαναν και τώρα έχει έρθει η σειρά του Κροάτη αμυντικού, ο οποίος περνάει μια χαρά στην Ελλάδα και είναι πολύ θετικός, οπότε θα είναι μεγάλη έκπληξη αν δεν συμφωνήσουν οι δύο πλευρές για να συνεχίσουν μαζί για ακόμη ένα χρόνο.

Καμία ανησυχία για την Ευρώπη

Θα μείνω σε κιτρινόμαυρο φόντο για να σημειώσω και το εξής: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν φοβούνται την επανέναρξη των υποχρεώσεών τους στο Conference League, δεν προβληματίζονται για το πώς θα επηρεάσει τη μάχη του πρωταθλήματος. Και είναι τρεις οι λόγοι που δεν ανησυχούν: Πρώτον, η καλύτερη περίοδος της ομάδας φέτος ήταν πριν τις γιορτές, όταν έπαιζε ασταμάτητα Πέμπτη – Κυριακή, με όλους τους παίκτες να βρίσκουν ρυθμό. Δεύτερον, επειδή το πρόγραμμα δεν θα επιβαρυνθεί τόσο όσο πιστεύει κανείς, οι ημερομηνίες των νοκ άουτ… ευνοούν τους «κιτρινόμαυρους». Τρίτον, υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Νίκολιτς, κάτι που έχει κερδίσει με τη δουλειά του και τα αποτελέσματα.

Παίζει το μέλλον του ο Ποντένσε

Στο πρωτάθλημα συγκεντρώνεται πλέον ο Ολυμπιακός καθώς είναι ο μόνος στόχος που του απέμεινε και μέσω αυτού μπορεί να ξαναπαίξει στο Champions League. Το πώς θα τελειώσει η σεζόν, με την κούπα του πρωταθλητή ή όχι, θα παίξει μεγάλο ρόλο στις αποφάσεις που θα παρθούν για το ρόστερ και το τι θα γίνει στους μήνες που απομένουν για το τέλος του πρωταθλήματος θα κρίνει και το μέλλον του Ποντένσε. Ο Πορτογάλος δεν είναι τόσο καλός όσο θα περίμεναν στον Πειραιά, τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσής του δεν είναι χαμηλά και δεν θα πρέπει να αποκλειστεί τίποτα. Τα πάντα θα κριθούν από το τι θα κάνει ο Ποντένσε από τώρα και μέχρι το τέλος της σεζόν.

Κούπα ή πρόβλημα

Μόνο ήρεμη δεν ήταν η Γενική Συνέλευση του ΑΣ ΠΑΟΚ, με τους τόνους να ανεβαίνουν λόγω των Σαββίδη και Μυστακίδη. Ένα θέμα που θα συνεχίσει να απασχολεί τον σύλλογο, καθώς έτσι όπως τα κατάφεραν κλήθηκαν να διαλέξουν… στρατόπεδο από ένα σημείο κι έπειτα. Υπάρχουν αυτοί που είναι με τον Σαββίδη και είναι η πλειοψηφία, υπάρχουν και αυτοί που είναι με τον Μυστακίδη και θέλουν να… κάνουν θόρυβο. Και μπορεί να κάνουν μεγάλο θόρυβο αν η σεζόν δεν ολοκληρωθεί καλά για την ποδοσφαιρική ομάδα, αν δεν κατακτηθεί το πρωτάθλημα στη χρονιά που ο σύλλογος κλείνει έναν αιώνα ζωής. Στη γωνία περιμένουν κάποιοι…