Ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών (εκτιτέα τα 8 έτη), κατά συγχώνευση, επέβαλε το Β’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο στους τέσσερις ιδιώτες επιχειρηματίες για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ενώ απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικών που αιτήθηκαν.

Το δικαστήριο, υιοθετώντας την πρόταση του εισαγγελέα, έκρινε ενόχους τους κατηγορούμενους για τις πλημμεληματικές πράξεις της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα. Με την απόφασή του το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση, για μετατροπή κάποιων πράξεων από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή, γεγονός που επηρέασε το ύψος των ποινών προς τα πάνω.

«Λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα των πράξεων θα προτείνω ολική έκτιση της ποινής» είπε ο εισαγγελέας της έδρας. Το δικαστήριο διέταξε την ολική έκτιση της ποινής, δίνοντας ωστόσο αναστολή μέχρι την εκδίκασή της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Ο εισαγγελικός λειτουργός εισηγήθηκε τη διαβίβαση αντιγράφων της δικογραφίας «για διερεύνηση ποινικών ευθυνών των παρόντων κατηγορούμενων και άλλων προσώπων».

Τα πρακτικά αφορούν μάρτυρες στην υπόθεση προκειμένου να διερευνηθούν αδικήματα όπως αυτά της συνεργίας στις πράξεις του κατηγορητηρίου και της ψευδούς κατάθεσης και της πλημμεληματικής μορφής του αδικήματος της κατασκοπείας».

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα και διαβιβάζει τα πρακτικά στον αρμόδιο εισαγγελέα.