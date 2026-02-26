Μετά από ακροαματική διαδικασία περίπου πέντε μηνών το Β’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο ανακοίνωσε την απόφαση του για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Το δικαστήριο, υιοθετώντας την πρόταση του εισαγγελέας της έδρας, Δημήτρη Παυλίδη,

έκρινε ένοχους και τους τέσσερις ιδιώτες, επιχειρηματίες που κατηγορούνται σε βαθμό πλημμελήματος.

«Από τη συνεκτίμηση όλων των αποδεκτών μέσων, κυρίως των μαρτυρικών καταθέσεων αλλά και των εγγράφων που διαφώτιζαν την αλήθεια αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι κατόπιν συναπόφασης, μαζί με άλλους συνεργάτες τέλεσαν τις πράξεις με κοινό δόλο. Απόκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, προσωπικές συνδιαλέξεις. Δε θα μπορούσε να γίνει πλήρη ανάπτυξη του σκεπτικού, θα το δείτε με την απόφαση» ανέφερε από έδρας ο πρόεδρος του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, Νίκος Ασκιανάκης.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους ιδιώτες επιχειρηματίες για τις πλημμεληματικές πράξεις της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Με την απόφαση του το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση, για μετατροπή κάποιων πράξεων από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή, γεγονός που θα επηρεάσει το ύψος των ποινών προς τα πάνω.

«Πρέπει εν προκειμένω για τις δύο πρώτες πράξεις, για τις επιμέρους πράξεις να αποδοθεί ορθότερος χαρακτηρισμός από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή εγκλήματα» τόνισε ο πρόεδρος και πρόσθεσε πως δεν τίθεται ζήτημα φαινομενικής συρροής. «Από τους 116 τα αληθινά συρρεόταν εγκλήματα συμπίπτουν σε 87 παθόντες» διευκρίνισε ο εισαγγελέας εξηγώντας ότι για τα υπόλοιπα παραμένει ο χαρακτηρισμός του κατ’ εξακολούθηση εγκλήματος.

Ο πρόεδρος έκρινε επιπλέον ότι τρεις πράξεις που εισήχθησαν ως απόπειρες επέμβασης σε σύστημα πρέπει να χαρακτηριστούν τετελεσμένες γιατί τα τρία πρόσωπα πάτησαν τους μολυσμένους συνδέσμους, όπως αποδείχθηκε στο ακροατήριο.

«Να παύσει οριστικά η δίωξη ως προς όλους τους παθόντες που δεν υπέβαλλαν έγκληση 108 στον αριθμό» ανέφερε ο πρόεδρος. Η διαδικασία συνεχίζεται για το ζήτημα των ελαφρυντικών και των ποινών.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων για το σύνολο των πράξεων που αντιμετωπίζουν.

Μάλιστα, ο εισαγγελικός λειτουργός πρότεινε για κάποιες από τις πράξεις τη μετατροπή από «κατ’ εξακολούθηση» σε κατά συρροή», ενώ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί και για άλλες ενέργειες, κάτι που ερμηνεύεται ως διαβίβαση των πρακτικών στις εισαγγελικές αρχές.