Η Μπράγκα συνέτριψε με 4-0 τη Φερεντσβάρος, ανέτρεψε το 2-0 με το οποίο είχε ηττηθεί στο πρώτο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει Παναθηναϊκό ή Μπέτις.

Μπορεί οι Ούγγροι να ήταν το φαβορί μετά τη νίκη τους στο πρώτο ματς, οι Πορτογάλοι όμως ήταν σαρωτικοί στη ρεβάνς και έκαναν το 1-0 μόλις στο 11ο λεπτό με τον Όρτα από κοντά μετά το γύρισμα του Σάλασαρ. Γκολ που ήταν μόνο η αρχή, όπως φάνηκε λίγα λεπτά μετά…

Στο 15′ ο Γκρίλιτς με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 και πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 34′ οι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή καθώς ο Μαρτίνεθ, μετά την πάσα του Βίκτορ, έγραψε το 3-0.

Η Φερεντσβάρος προσπαθούσε να αντιδράσει αλλά δεν μπορούσε και στο 53′ ο Όρτα βρήκε και πάλι δίχτυα, αυτή τη φορά με πολύ ωραίο σουτ, ανεβάζοντας το σκορ στο 4-0. Αυτό που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα δηλαδή, με τη Μπράγκα να προκρίνεται στους «8», όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ή τη Μπέτις.