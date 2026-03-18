Ένα «εκρηκτικό» κοκτέιλ καιρικών φαινομένων έφερε η Τετάρτη στην Κρήτη, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του… απρόβλεπτου Μαρτίου. Νοτιάδες, μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ισχυρές βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις συνέθεσαν ένα σκηνικό με έντονες εναλλαγές, επηρεάζοντας πολλές περιοχές του νησιού.

Το πιο εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε στο Ρέθυμνο, όπου σχηματίστηκε υδροστρόβιλος, τραβώντας τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών. Όσοι βρέθηκαν στο κατάλληλο σημείο και τη σωστή στιγμή είχαν την ευκαιρία να τον παρακολουθήσουν από ασφαλή απόσταση, καταγράφοντας μοναδικά πλάνα.

Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Βαγγέλης Δεσποτάκης, ο οποίος απαθανάτισε το φαινόμενο, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο των social media και να εντυπωσιάζουν.

Ο «πεντάγνωμος» Μάρτης, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, απέδειξε για ακόμη μία φορά την αστάθειά του, φέρνοντας μέσα σε λίγες ώρες εναλλαγές που θυμίζουν… όλες τις εποχές μαζί. Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους φαινόμενα δεν είναι ασυνήθιστα για την εποχή, ωστόσο απαιτείται προσοχή, ειδικά σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονες καταιγίδες.