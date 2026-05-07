Η ηλιοφάνεια με νεφώσεις στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα, Πέμπτη 7/5. Οι νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου τοπικά.

Πιο αναλυτικά: Την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες από τις μεσημεριανές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 9 έως 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 27, στην Ήπειρο από 11 έως 24, στη Θεσσαλία και τη Στερεά από 14 έως 27, στην Πελοπόννησο από 14 έως 25, στα Επτάνησα από 13 έως 23, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 14 έως 25 και στην Κρήτη από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.