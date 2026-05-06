Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στη Διώρυγα της Κορίνθου, όταν ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για μια 15χρονη, η οποία νωρίτερα είχε γίνει αντιληπτή από περαστικό να κινείται στην περιοχή του Ισθμού με κατεύθυνση προς τα πρανή, προκαλώντας την ανησυχία του. Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να στηθεί σε λίγα λεπτά επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας καθώς και στελέχη του Λιμενικού Σώματος, που άρχισαν να ερευνούν την περιοχή της Διώρυγας. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν τελικά τη 15χρονη να επιπλέει στα νερά, έχοντας τις αισθήσεις της, σε ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες λόγω του βάθους και της μορφολογίας του καναλιού. Κατάφεραν να έρθουν σε λεκτική επικοινωνία μαζί της και, διατηρώντας την ψυχραιμία τους, την καθοδήγησαν βήμα-βήμα ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο.

Ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών, η ανήλικη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά μέσα στα παγωμένα νερά της Διώρυγας, κατευθυνόμενη προς τη βυθιζόμενη γέφυρα της Ισθμίας. Εκεί την περίμεναν ήδη αστυνομικοί και λιμενικοί, οι οποίοι, μόλις πλησίασε επαρκώς, την ανέσυραν με ασφάλεια από το νερό, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την αγωνιώδη επιχείρηση διάσωσης.

Στη συνέχεια, η 15χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη έχει τραυματιστεί στην πλάτη, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για κίνδυνο για τη ζωή της. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο νερό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, που εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες.