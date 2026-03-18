Ακόμη ένα περιστατικό επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς καταγράφηκε στην Αττική, με πρωταγωνιστή έναν 23χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας, ο οποίος εντοπίστηκε από τις αρχές μετά από βίντεο που ο ίδιος είχε αναρτήσει στα social media.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο νεαρός οδηγούσε σε κεντρικό οδικό άξονα πραγματοποιώντας σούζα για περίπου μισό λεπτό, κινούμενος με υπερβολική ταχύτητα και περνώντας επικίνδυνα κοντά σε άλλα οχήματα. Το βίντεο, που δημοσίευσε ο ίδιος, αποτυπώνει τις ριψοκίνδυνες κινήσεις του, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., η οποία μέσω ειδικής ομάδας παρακολούθησης και ανάλυσης περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εντόπισε το επίμαχο υλικό. Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη διερεύνηση της υπόθεσης και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 23χρονο ως τον οδηγό της μοτοσυκλέτας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για προτροπή σε τέλεση αδικήματος, ενώ η υπόθεση διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Όπως επισημαίνουν πηγές της αστυνομίας, παρόμοια περιστατικά έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, με οδηγούς να επιδιώκουν την προβολή μέσω social media, αδιαφορώντας για τους κινδύνους που προκαλούν στους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Οι αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους και την ψηφιακή επιτήρηση, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι τέτοιες επικίνδυνες συμπεριφορές δεν θα μένουν ατιμώρητες.