Στο Αυτόφωρο παραπέμφθηκε ο γνωστός μάνατζερ, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα στην περιοχή της Κηφισιάς μετά από καταδίωξη.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια και τον παρέπεμψε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για να δικαστεί.

Ήταν λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που περιπολούσαν στην περιοχή της Δροσιάς, έκριναν ύποπτο το όχημα του 72χρονου και του έκαναν σήμα να σταματήσει.

Ο κατηγορούμενος δεν σταμάτησε, ανέπτυξε ταχύτητα και οι αστυνομικοί άρχισαν να τον καταδιώκουν.

Όλα τελείωσαν στην οδό Λευκάδος στην Κηφισιά, όταν το Smart του 72χρονου μάνατζερ μοντέλων ακινητοποιήθηκε και οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.