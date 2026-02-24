Μάλλον με έκπληξη οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, είδαν να κατεβαίνει από το Smart που ακινητοποίησαν μετά από καταδίωξη στα βόρεια προάστια, ένας πασίγνωστος μάνατζερ μοντέλων.

Ο λόγος για έναν 72χρονο, πλέον, που για δεκαετίες έχει συνδυάσει το όνομά του με την trash tv και τις εμφανίσεις σε νυχτερινά στέκια, συνοδευόμενος από καλλίγραμμα νεαρά μοντέλα. Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που περιπολούσαν στην περιοχή της Δροσιάς, έκριναν ύποπτο το όχημα του 72χρονου, του έκαναν σήμα να σταματήσει, αλλά αυτός πίστεψε ότι θα μπορέσει να τους ξεφύγει, ανέπτυξε ταχύτητα και βρέθηκε να τον καταδιώκουν.

Όλα όμως τελείωσαν στην οδό Λευκάδος στην Κηφισιά, όταν το Smart του 72χρονου μάνατζερ μοντέλων ακινητοποιήθηκε και οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες μετά την καταδίωξη, οδηγώντας τον στο ΤΔΕΕ Κηφισιάς.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφωρο.

Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηλικιωμένος πλέον μάνατζερ απασχολεί τις Αρχές.