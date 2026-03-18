Η Μπέτις ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό στη φάση των «16» του Europa League και ο Μανουέλ Πελεγκρίνι ζήτησε τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών, τονίζοντας πως μαζί τους η ισπανική ομάδα θα πάρει την πρόκριση για τους προημιτελικούς.

Ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα μετά τη νίκη με 1-0 στο ΟΑΚΑ, στη Μπέτις όμως πιστεύουν στην ανατροπή, με τον προπονητή της να λέει τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

Για τον αγώνα της Πέμπτης (19/3): «Το προσεγγίζω με πολλή ηρεμία, κάτι που νομίζω ότι χρειαζόμαστε. Θα ήταν ιστορικό να φτάσουμε στα προημιτελικά για πρώτη φορά και στη συνέχεια με αυτοπεποίθηση σε αυτό που κάνουμε. Οι παίκτες είναι αυτοί που ανταποκρίνονται. Η σεζόν είναι πολύ παρόμοια με όλες τις άλλες που είχαμε, με καλύτερες και χειρότερες στιγμές, αλλά με μια απόλυτα αφοσιωμένη ομάδα.

Έχω εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνουμε και στους παίκτες, οι οποίοι είναι αυτοί που αποδίδουν στο γήπεδο, επειδή, όπως είπα και πριν, αυτή η σεζόν είναι πολύ παρόμοια με τις προηγούμενες που είχαμε. Έχουμε μια αφοσιωμένη ομάδα, μια τεράστια βάση οπαδών που προσπαθεί να το πετύχει αυτό, και αυτό πρέπει να κάνουμε από το πρώτο λεπτό. Έχουμε την ηρεμία ότι έχουμε 90 λεπτά, αλλά χρειαζόμαστε επίσης την ένταση που απαιτείται για να περάσουμε απέναντι σε έναν σκληρό αντίπαλο που αμύνεται καλά».

Για το τι πρέπει να διορθωθεί σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι: «Ήταν ένας περίεργος αγώνας. Είχαμε σχεδόν 70% κατοχή και δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες στην αρχή. Ίσως το να έχουμε έναν επιπλέον παίκτη ήταν υπερβολικά σίγουρο και μάλιστα μείωσε τη δημιουργικότητά μας, οδηγώντας σε αυτό το αμφισβητήσιμο πέναλτι που μας κόστισε. Πρέπει να είμαστε δημιουργικοί και έντονοι. Δεν πρέπει να σκοράρουμε το δεύτερο γκολ πριν από το πρώτο.

Το παιχνίδι μας πρέπει να είναι έντονο στην ανάκτηση της κατοχής και δημιουργικό με την μπάλα. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που αμύνεται καλά, οπότε πρέπει να είμαστε δημιουργικοί και ένθερμοι. Από την αρχή, πρέπει να έχουμε ένταση στην ανάκτηση της κατοχής και στη συνέχεια να έχουμε την πεποίθηση να παίξουμε το παιχνίδι μας για να προκριθούμε. Πρέπει να είμαστε σαφείς σχετικά με το πλάνο παιχνιδιού μας».

Για τον τίτλο του φαβορί και την «υποχρέωση» να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό: «Χωρίς αμφιβολία, θα ήταν πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο. Πάντα έλεγα ότι στην Ευρώπη δεν πρέπει ποτέ να θεωρείς κανέναν κατώτερο. Η Μπόντο/Γκλιμτ το απέδειξε. Στην Ευρώπη, δεν μπορείς να έχεις υπερβολική αυτοπεποίθηση. Είναι ένας αγώνας εναντίον μιας ομάδας που έχει συνηθίσει να παίζει σε διεθνείς διοργανώσεις. Πρέπει να ξέρουμε πώς να ανατρέψουμε αυτό το 1-0, και είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Το αν είναι υποχρέωση ή όχι είναι διαφορετικό θέμα».

Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στους φιλάθλους: «Ξέρουμε πόσο παθιασμένοι είναι οι οπαδοί της Μπέτις. Όσο πιο ενωμένοι είμαστε για όλα τα 90 λεπτά, τόσο το καλύτερο για την αυτοπεποίθηση των παικτών. Είπα την περασμένη εβδομάδα ότι έβρισκα όλη την ένταση περίεργη, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι αυτή είναι η δεύτερη καλύτερη σεζόν πρωταθλήματος που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Φτάσαμε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας, είμαστε στους 16 της Ευρώπης και όλη η ένταση μου φάνηκε περίεργη.

Υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες εναντίον της Θέλτα και στο ντέρμπι. Στο δεύτερο ημίχρονο την άλλη μέρα, η ομάδα έδειξε μια διαφορετική πλευρά και μας χειροκρότησαν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Πρέπει να κάνουμε κάτι λάθος αν οι οπαδοί δεν μας υποστηρίζουν σε συγκεκριμένες ώρες. Αύριο, μαζί, είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε αυτόν τον φιλόδοξο στόχο να φτάσουμε στα προημιτελικά για πρώτη φορά».

Για το ενδεχόμενο αποκλεισμού: «Θα ήταν μια μεγάλη οπισθοδρόμηση, επειδή θα χάναμε στην έδρα μας μπροστά στους οπαδούς μας. Έχουμε δύο δρόμους για το Champions League. Ο ένας θα ήταν με έναν τίτλο, που θα ήταν αξέχαστος για τον σύλλογο, και ο άλλος είναι μέσω του πρωταθλήματος. Η πιθανότητα να πάει η πέμπτη θέση στο Champions League είναι ακόμα πολύ πραγματική και θα πρέπει να παλέψουμε για κάθε βαθμό. Θα ήταν μια μεγάλη οπισθοδρόμηση, αλλά δεν πρέπει να μας αποσπάσει την προσοχή από τους στόχους μας».