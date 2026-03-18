Η ΑΕΚ υποδέχεται την Πέμπτη (19/3) την Τσέλιε για να σφραγίσει την πρόκριση στους προημιτελικούς του Europa Conference League μετά τη νίκη της με 4-0 στη Σλοβενία και ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να δει σοβαρότητα από όλους.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Ένωσης…

«Αύριο έχουμε μια ακόμα σημαντική και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Δεν είναι φιλικό. Έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά δεν έχουμε προκριθεί ακόμα. Δεν είναι φαντασία. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να δείξουμε σεβασμό, να δώσουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Πρέπει να δούμε την αναμέτρηση σαν να ξεκινάμε από το 0-0 ή σαν να χάνουμε 1-0 και να ψάχνουμε την ανατροπή. Θέλουμε να παίξουμε καλά και να προκριθούμε. Ελπίζω το γήπεδο να είναι γεμάτο. Οι παίκτες μας χρειάζονται τη βοήθειά τους και όταν σε αυτό το γήπεδο έχουμε αυτή την ατμόσφαιρα, αυτό δίνει κίνητρο στους παίκτες μας. Αναμένω από τους φιλάθλους να σπρώξουν την ομάδα από το πρώτο λεπτό».

Για το αν η 11άδα θα εξαρτηθεί από τους παίκτες που είναι όριο καρτών και γιατί δεν καθάρισαν στο πρώτο ματς: «Είναι απλή η απάντηση. Η φιλοσοφία μου έχει να κάνει με την επόμενη αναμέτρηση. Όταν κάνεις τέτοιους υπολογισμούς, τότε το ποδόσφαιρο θα σε τιμωρήσει αυστηρά. Θα κατεβάσουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα. Θέλω να κερδίσουμε το ματς. Δεν έχουμε πάρει ακόμα την πρόκριση, θέλω να την πάρουμε την πρόκριση και μετά να σκεφτούμε την Κηφισιά. Έτσι φτάσαμε ως εδώ σε Ευρώπη και Ελλάδα. Είμαστε μετριοπαθείς, δεν έχουμε το μυαλό μας στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημά σας, έχω δει κάποιες φήμες, εγώ σέβομαι τον αντίπαλο και τους φιλάθλους μας και θα κατεβάσουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα για να κερδίσουμε».

Για το αν είχε μπροστά του το δίλημμα μεταξύ πρωταθλήματος ή παρουσίας σε ευρωπαϊκό τελικό: «Έχω δει να γίνει λόγος για τη Λειψία και πολλά. Πρέπει με επαγγελματισμό να τελειώσουμε τη δουλειά αύριο. Έχουμε όνειρα, μπορούμε να κάνουμε μεγάλα όνειρα. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ονείρων, αλλά μια ευρωπαϊκή επιτυχία σημαίνει πολλά για τους φιλάθλους. Απολαμβάνουμε τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, επικεντρωνόμαστε στην Τσέλιε και μετά στο πρωτάθλημα. Το πως θα τελειώσουμε το πρωτάθλημα θα κρίνει και την επόμενη σεζόν και θα έχει αντίκτυπο για πιθανή επιτυχία του χρόνου».

Για το δίδυμο Γιόβιτς – Βάργκα: «Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο δίδυμο. Κανείς δεν ήταν το καλοκαίρι. Ήρθε ο Λούκα, προσθέσαμε ποιότητα με τον Μπάρναμπας. Πολλοί εξεπλάγησαν να φέρουμε ένα τέτοιο παίκτη 31 ετών. Έχει σκοράρει 150 γκολ τα τελευταία τρία χρόνια σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι συμβατοί και οι δύο, είναι καλές προσωπικότητες, έχουν καλή σχέση ως άνθρωποι και αυτό φαίνεται. Το απολαμβάνουν. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω αυτό το δίδυμο των επιθετικών».

Για την έλλειψη υπευθυνότητας στα τελευταία παιχνίδια: «Εύστοχη ερώτηση. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν μου άρεσε και μένα. Έχουμε παίξει καλό ποδόσφαιρο, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, αλλά υπήρξαν στιγμές με απόλυτη έλλειψη συγκέντρωσης και ευθύνης. Αν αναλύσετε τα γκολ που δεχθήκαμε ήταν δώρο προς τον αντίπαλο με έλλειψη συγκέντρωσης και ίσως κακή συμπεριφορά. Ήμασταν λίγο πιο χαλαροί επίσης μπροστά στην αντίπαλη εστία. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες μπορεί να είναι καθοριστικές. Επίσης η ομάδα μας είναι πολύ καλύτερη όταν κυνηγά το αποτέλεσμα παρά όταν προασπίζεται το αποτέλεσμα. Μετά σαν να χαλαρώνουμε. Η σεζόν μπαίνει σε μια αποφασιστική φάση και αυτές οι λεπτομέρειες θα είναι καθοριστικές. Η ευθύνη και η συγκέντρωση πρέπει να είναι στο μέγιστο επίπεδο».

Για το πόσο υπερήφανο τον κάνει η ομάδα και τι είναι εκείνο που του έχει δώσει τη μεγαλύτερη χαρά: «Πραγματικά είμαι πολύ περήφανος, αλλά αυτό είναι το σημείο αφετηρίας. Προσωπικά πεινώ για περισσότερα και το βλέπω και στην ομάδα. Ελπίζω να συνεχίσουμε να παίζουμε κι άλλο και θα έχουμε κι άλλες ωραίες βραδιές μετά την αυριανή. Να θυμηθώ την αναμέτρηση με την Άντελρεχτ, τις εκτός έδρας νίκες με Φιορεντίνα και Σάμσουνσπορ. Τα συναισθήματα μετά τη νίκη στην Τουρκία ήταν τα πιο ισχυρά».

Για το αν οι στατικές φάσεις αμυντικά είναι μόνο θέμα συγκέντρωσης και αν έχει αποφασίσει να συνεχίσει με σχηματισμό με δύο φορ: «Πριν από την αναμέτρηση εκείνη ήμασταν από τις καλύτερες ομάδες στα γκολ που δεχόμαστε από στατικές φάσεις και στα επιθετικά στημένα πρώτοι. Τώρα νομίζω μας πέρασε ο Ολυμπιακός. Η ευθύνη είναι δική μου. Δεν θα ρίξω την ευθύνη στους παίκτες. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, αλλά είχαμε και ατυχία, ειδικά στο δεύτερο τέρμα. Στο τέλος είχαμε δύο δοκάρια. Ήταν θέμα συγκέντρωσης και ενέργειας. Έχουμε κι άλλους φορ, όπως ο Ζίνι και ο Κοϊτά ή ο Γκατσίνοβιτς που μπορούν να παίξουν εκεί, πέρα από τους Γιόβιτς και Βάργκα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμοστούμε στον αντίπαλο. Αξιοποιούμε τα στοιχεία μας. Είναι και που έχουμε έναν δυνατό παίκτη στον αέρα, τον Βάργκα και τον Γιόβιτς που μπορεί να παίξει ως ψευτοδεκάρι».

Για τις αλλαγές που έκανε με τον Ατρόμητο στο αρχικό σχήμα και αν έχει προτίμηση για τον επόμενο αντίπαλο: «Με ενδιαφέρει μόνο η Τσέλιε. Μόνο αυτό. Ίσως αύριο το βράδυ να με απασχολήσει αυτό που ρωτήσατε. Όχι, δεν μετανιώνω για τίποτα».