Ο Κώστας Φορτούνης ήταν στο ΣΕΦ για να δει από κοντά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στη Euroleague, αποθεώθηκε από τον κόσμο και τόνισε πως θα ήταν ιδανικό να ολοκληρώσει την καριέρα του φορώντας τα ερυθρόλευκα.

Το συμβόλαιο του 33χρονου επιθετικού χαφ με την Αλ Καλίτζ λήγει το καλοκαίρι και θα είναι ελεύθερος να συζητήσει με τις ομάδες που ενδιαφέρονται, με τον ίδιο φυσικά να δίνει προτεραιότητα.

Αυτό το έκανε σαφές και σε δηλώσεις του στη Nova, όπου είπε τα εξής…

Για την κατάσταση στη Σαουδική Αραβία: «Είμαι καλά. Είμαστε ασφαλείς. Είναι μια χαρά η χώρα. Συνεχίζεται το πρωτάθλημα. Στόχος ήταν η ομάδα να σωθεί. Το έχουμε καταφέρει με καλό ποδόσφαιρο. Όποια θέση πιο πάνω κατακτήσουμε είναι επιτυχία».

Για τον μπασκετικό Ολυμπιακό: «Όταν έρχομαι μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ. Είναι πολύ καλός φέτος, με καλούς παίκτες και ρόστερ. Εύχομαι να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται».

Για το ενδεχόμενο επιστροφής στον Ολυμπιακό: «Αυτή τη στιγμή είμαι σε μια ομάδα. Το καλοκαίρι μένω ελεύθερος οπότε θα συζητήσω με τις ομάδες και ο Ολυμπιακός είναι πάντα προτεραιότητα για εμένα. Το έχω πει αυτό. Ο Ολυμπιακός είναι τα πάντα. Θα ήταν το ιδανικό να αποσυρθώ εδώ».

Για την εμπειρία του στη Σαουδική Αραβία: «Μου πρόσφερε κάτι διαφορετικό. Το έζησα. Και θα είμαι ελεύθερος για να αποφασίσω και πάλι».