Ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ στο νότιο Ιράν χτυπήθηκε από «βλήμα», ανακοίνωσε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA-ΔΟΑΕ).

Η υπηρεσία του ΟΗΕ με έδρα την Βιέννη «πληροφορήθηκε από το Ιράν ότι ένα βλήμα έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ χθες το βράδυ. Δεν υπήρξαν ζημιές στον σταθμό ούτε τραυματισμοί μεταξύ του προσωπικού», αναφέρεται σε ανάρτηση της IAEA στο Χ.

Ο γενικός διευθυντής Ραφαέλ Γκρόσι «επαναλαμβάνει την έκκληση για αυτοσυγκράτηση κατά την διάρκεια του πολέμου για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος».

Η Ρωσία, κατήγγειλε από την πλευρά της «ανεύθυνο και τελείως απαράδεκτο πλήγμα κατά της εσωτερικής περιμέτρου του σταθμού (…) σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από την εν λειτουργία μονάδα».

Ο σταθμός του Μπουσέρ είναι ρωσικού σχεδιασμού και κατασκευής και Ρώσοι ειδικοί απασχολούνται σε αυτόν.

«Εχουμε προειδοποιήσει άπειρες φορές τον Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες (…) ότι είναι κατηγορηματικά απαράδεκτο να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η υγεία μεγάλου αριθμού ρώσων πολιτών στον σταθμό», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Κάλεσε δε τις δύο χώρες να αποφύγουν τις επιθέσεις που μπορεί να προκαλέσουν ραδιολογική ή οικολογική καταστροφή σε επίπεδο περιοχής.

Ο σταθμός του Μπουσέρ, ο μόνος εν λειτουργία στο Ιράν, έχει δυναμικότητα παραγωγής 1.000 megawatts, που αποτελούν μικρό μέρος των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρικό ρεύμα.