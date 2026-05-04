Με μια ηχηρή παρέμβαση στον επιχειρηματικό χάρτη της μεγαλονήσου, η KPMG στην Ελλάδα πραγματοποίησε στο Ηράκλειο το Accelerating Crete Forum, με κεντρικό μήνυμα “Empowering Business, Innovation & Strategy”, στο οποίο συμμετείχαν περισσότερα από 150 άτομα, διακεκριμένοι ομιλητές, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας και θεσμικών φορέων.

Η εκδήλωση σηματοδότησε την επίσημη έναρξη λειτουργίας των νέων γραφείων του διεθνούς κολοσσού στην πόλη, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή επενδυτικής εξωστρέφειας για το νησί, με τη Μαρίνα Καπετανάκη, Senior Partner της KPMG στην Ελλάδα, να δίνει το στίγμα της κίνησης: «Αποτελεί μια στρατηγική απόφαση, μια επένδυση με σαφή προσανατολισμό την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας».

Σε αυτή τη δυναμική παρουσία και την ανάπτυξη του γραφείου της Κρήτης καθοριστική συμβολή έχουν και οι 4 Directors, Νίκος Διαμαντουλάκης, Μανώλης Μεντζάκης, Ευαγγελία Διαμαντουλάκη και Μαρίνα Βαρδαλάχακη. Με την βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς και την ισχυρή επαγγελματική τους εμπειρία, συμβάλλουν καθημερινά στην ενίσχυση της παρουσίας της KPMG στην Κρήτη και στη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.

«Ραχοκοκαλιά» οι Μικρομεσαίες και οι Υποδομές

Στον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, τόνισε τη σημασία της συμπεριληπτικής ανάπτυξης συνδέοντας τις μεγάλες υποδομές, όπως ο ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο Καστελίου, με την προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων. «Ως Περιφέρεια Κρήτης, υπηρετούμε ένα συνεκτικό σχέδιο με επίκεντρο τις σύγχρονες υποδομές, όπως ο ΒΟΑΚ και το νέο αεροδρόμιο Καστελίου, και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, διασφαλίζοντας ότι η ανάπτυξη διαχέεται σε ολόκληρη την επικράτεια του νησιού», επεσήμανε ο ίδιος. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του στο «Space-Crete», μια εμβληματική επένδυση 35 εκατομμυρίων ευρώ στις διαστημικές τεχνολογίες, η οποία αναμένεται να δημιουργήσει 120 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, τοποθετώντας το νησί στην αιχμή της ευρωπαϊκής τεχνολογίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αντιπεριφερειάρχης Μιχάλης Βάμβουκας σημείωσε πως η Κρήτη, ως «ναυαρχίδα του τουρισμού», οφείλει πλέον να γίνει και «πρώτος προορισμός ανάπτυξης».

Από την πλευρά των θεσμικών φορέων, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Βαγγέλης Καρκανάκης, χαρακτήρισε το Forum ως μια «βάση διαλόγου για την επόμενη αναπτυξιακή περίοδο», ενώ ο Μανώλης Τσακαλάκης (ΓΓ ΠΟΞ) υπογράμμισε την ανάγκη για εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στη μετά την πανδημία εποχή σημειώνοντας πως ο ρόλος της KPMG σε αυτή την κατεύθυνση είναι κομβικός.

Τα εμπόδια των επενδύσεων και η ανάγκη μεταρρυθμίσεων

Στο Forum – στο οποίο απηύθυνε χαιρετισμό και η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη – συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, οι οποίοι μοιράστηκαν την εμπειρία και τη γνώση τους φωτίζοντας κρίσιμες παραμέτρους – προκλήσεις και ευκαιρίες – για την τοπική και όχι μόνο οικονομία δίνοντας τροφή σ’ έναν γόνιμο διάλογο γύρω από τη στρατηγική ανάπτυξης, τη συνεργασία και την καινοτομία στην Κρήτη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι τοποθετήσεις των επιχειρηματιών για τα πρακτικά εμπόδια της αγοράς. Ο Γιάννης Βάβουλας (CEO Vavoulas Group) έθεσε το δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων αναφορικά με τις καθυστερήσεις: «Το επιχειρηματικό ρίσκο δεν είναι το κατασκευαστικό κόστος, είναι το χρονοδιάγραμμα», σημείωσε ο κ.Βάβουλας επισημαίνοντας πως υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις των έργων. «Συνολικά θα έλεγα ότι αυτό που είναι το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι να απλοποιηθούν κάπως οι διαδικασίες και να ενισχυθεί η θεσμική συνέπεια που πρέπει να έχει το κράτος στον επενδυτή για να μπορεί και ο επενδυτής να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον πιο ξεκάθαρο και πιο ανταγωνιστικό.», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Vavoulas Group.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και σύνδεση με την αγορά εργασίας

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ανάγκη διασύνδεσης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας. Εκπρόσωποι από το ΙΤΕ και το Πολυτεχνείο Κρήτης ανέλυσαν πώς η καινοτομία μπορεί να αποτελέσει μετρήσιμο σύστημα δράσης, ενώ στελέχη της KPMG και κορυφαίων επιχειρήσεων μοιράστηκαν καλές πρακτικές για τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και ψηφιακό μοντέλο λειτουργίας.

«Για εμάς ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι βασική στρατηγική.», σημείωσε ο Δημήτρης Αλιμπέρτης (CEO ΣΥΦΑΚ). «Πετύχαμε σκορ ψηφιακής αξιολόγησης 74%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 71%.» τόνισε ο κ. Αλιμπέρτης, ενώ από τη πλευρά του ο Μηνάς Παπαδάκης (CEO ΟΛΗ) ανέδειξε τη συνδυαστική ισχύ λιμανιού, αεροδρομίου και ΒΟΑΚ για τη συνδεσιμότητα του νησιού. «Το λιμάνι, μαζί με το αεροδρόμιο και τον ΒΟΑΚ, θα συμβάλουν σημαντικά στη συνδεσιμότητα της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα.», δήλωσε ο κ. Παπαδάκης.

Ο ρόλος της Οικογενειακής Επιχειρηματικότητας

Το Forum έκλεισε με μια εκτενή ενότητα αφιερωμένη στην οικογενειακή επιχειρηματικότητα, η οποία αποτελεί τον πυρήνα της κρητικής οικονομίας. Στελέχη της KPMG εστίασαν στον τρόπο με τον οποίο οι παραδοσιακές επιχειρήσεις του νησιού μπορούν να εξελιχθούν και να καινοτομήσουν, διασφαλίζοντας τη διαδοχή και τη βιωσιμότητά τους σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον. Παράλληλα συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα όπως τα επενδυτικά κίνητρα αλλά και η νέα γενιά τουριστικών ακινήτων που αλλάζει το Real Estate της Κρήτης.

Δέσμευση για το μέλλον

Με την ολοκλήρωσή του το «Accelerating Crete Forum» έστειλε σαφές μήνυμα πως η Κρήτη δεν είναι μόνο τουριστικός προορισμός, αλλά ένας ανερχόμενος επενδυτικός κόμβος. «Πιστεύουμε στις δυνατότητες της Κρήτης και θέλουμε να είμαστε παρόντες, συμβάλλοντας με τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.», κατέληξε η Μαρίνα Καπετανάκη, Senior Partner, KPMG στην Ελλάδα.