Σε τροχιά αναβάθμισης μπαίνει το Μουσείο Καποδίστρια, με το υπουργείο Πολιτισμού να ενθαρρύνει τη διοίκησή του να ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες για την επίσημη πιστοποίηση και αναγνώρισή του. Όπως εξήγησε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Αλέξανδρου Αυλωνίτη, η κίνηση αυτή θα επιτρέψει στο μουσείο να αξιοποιήσει πλήρως τα πλεονεκτήματα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχει το ελληνικό και ευρωπαϊκό σύστημα αναγνώρισης μουσείων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο φορέας θα αποκτήσει πρόσβαση σε νέες δυνατότητες ανάπτυξης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς που διαχειρίζεται.



«Το Μουσείο Καποδίστρια-Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών είναι ένας πολύ αξιόλογος επιστημονικός οργανισμός. Νομίζω ότι για τον Ιωάννη Καποδίστρια, ως προσωπικότητα και ως πολιτικό, εκτός από τους Κερκυραίους και όλη η Ελλάδα είναι υπερήφανη και εάν δεν είχε υπάρξει η δολοφονία του και πολλά πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά σήμερα. Επομένως, οφείλουμε όλοι να τον τιμούμε», είπε η Λίνα Μενδώνη και διευκρίνισε:



«Το μουσείο αυτό είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Σε κάθε περίπτωση δεν εποπτεύεται από το υπουργείο Πολιτισμού. Παρόλα αυτά το υπουργείο Πολιτισμού έχει στηρίξει και στηρίζει το μουσείο, όχι μόνο οικονομικά. Κατά καιρούς έχει χρηματοδοτηθεί, αλλά το έχει υποστηρίξει και σε θέματα καίρια για τη λειτουργία του. Το κτήριο του Μουσείου έχει χαρακτηριστεί μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού και στα διάφορα προγράμματα, που δικαίως διεκδικεί το Μουσείο, το υπουργείο είναι πάντα αρωγός. Υπάρχει επιστημονική συνδρομή, τεχνική βοήθεια, για την οργάνωση και την έκθεση των συλλογών, την επιμόρφωση του προσωπικού, την παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού ενθαρρύνουν το Μουσείο να μπει στη διαδικασία της αναγνώρισης, διότι το υπουργείο έχει μια διαδικασία πιστοποίησης των δημόσιων Μουσείων και αναγνώρισης ιδιωτικών Μουσείων, διότι από το 2026 και εφεξής θα χρηματοδοτούνται μόνο τα αναγνωρισμένα Μουσεία. Ενθαρρύνουμε λοιπόν το Μουσείο Καποδίστρια, ώστε να αναγνωριστεί για να μπορεί πλέον να αξιοποιεί τις δυνατότητες που δίνει αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα, το ελληνικό σύστημα πιστοποίησης και αναγνώρισης των Μουσείων».



Μέχρι σήμερα το Μουσείο Καποδίστρια μπορεί να επιχορηγείται κανονικά από το υπουργείο Πολιτισμού, δια των προσκλήσεων που κάθε χρόνο εκδίδονται για σημαντικά μουσεία και θα μπορούσε να έχει μια επιχορήγηση της τάξεως των 25.000 έως 30.000 ετησίως από το υπουργείο, είπε, επίσης, η υπουργός Πολιτισμού. Σημείωσε, ωστόσο, ότι μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο μουσείο δεν αξιοποιεί το θέμα του μητρώου. «Θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά αυτά τα Μουσεία, τα οποία είναι σημαντικά και για την πατρίδα και για τις τοπικές κοινωνίες, πρέπει πρωτίστως να υποστηρίζονται από τις τοπικές κοινωνίες», είπε η υπουργός Πολιτισμού.



«Το Μουσείο Καποδίστρια πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί, προσφέροντας -όπως τώρα- τα μέγιστα στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της παρακαταθήκης του Κυβερνήτη. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής και σταθερή χρηματοδότηση», ανέφερε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης που ζήτησε να στηρίξει το υπουργείο Πολιτισμού το μουσείο. Ο βουλευτής ανέφερε ότι οι τρεις πνευματικοί φορείς που λειτουργούν το Μουσείο, δηλαδή η Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας, η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας και η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, ζητούν να στηρίξει η Πολιτεία τη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη του Μουσείου Καποδίστρια – Κέντρου Καποδιστριακών Μελετών, το οποίο επιτελεί έργο εθνικής σημασίας και μπορεί και πρέπει να στηριχθεί οικονομικά, χωρίς να απαιτείται αλλαγή του νομικού του καθεστώτος, αρκεί να υπάρχει η ανάλογη πολιτική βούληση. Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Αυλωνίτης πρότεινε τη σταθερή χρηματοδότηση από το ΥπΠΟ, την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης και τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος συνεργασίας, ώστε να αναγνωριστεί η υποχρέωση του Κράτους για διαρκή στήριξη.



«Το Μουσείο δεν εποπτεύεται από το κράτος», ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού και σημείωσε: «Το να επιχορηγείται από το Μητρώο, είναι θέμα επιλογής του Μουσείου. Θα πρέπει να βάζει υποψηφιότητα. Βγαίνουν ετήσιες προσκλήσεις. Κάθε χρόνο, λοιπόν, θα μπορούσε να βάζει υποψηφιότητα. Και ακριβώς λόγω της σημασίας του και λόγω της σχέσης και της συνεργασίας που έχει με το Υπουργείο Πολιτισμού, θεωρώ ότι θα εξασφάλιζε το μάξιμουμ, τις 30.000 ευρώ που μπορεί να έχει κανείς μέσω του Μητρώου. Από εκεί και πέρα, βεβαίως μπορεί να γίνει νομοθετική ρύθμιση, αλλά τότε το Μουσείο θα αποκτήσει και άλλο στάτους, το διοικητικό του συμβούλιο δεν θα ορίζεται όπως ορίζεται σήμερα. Στο διοικητικό συμβούλιο θα μετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού, θα έχει έλεγχο. Μπαίνει σε άλλη λογική. Να το δούμε, να το συζητήσουμε, αλλά πλέον το Μουσείο και οι συμβαλλόμενοι με αυτό θα πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν θα παίρνουν μόνο χρήματα, θα έχουν και υποχρεώσεις».



Η προγραμματική σύμβαση, είπε η Λίνα Μενδώνη είναι ένας τρόπος, ένα μέσο, με το οποίο μπορούν να χρηματοδοτούνται τέτοιοι οργανισμοί. «Όμως θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ένα μουσείο, τόσο σημαντικό μάλιστα όσο αυτό, να το αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία», είπε η υπουργός Πολιτισμού και πρόσθεσε: «Εγώ δεν είδα ούτε από την περιφέρεια, ούτε από τον οικείο δήμο μία πρόταση για να συνάψουμε προγραμματική σύμβαση και να υποστηρίξουμε το Μουσείο. Εάν αυτό έρθει ως απαίτηση της τοπικής κοινωνίας, διά των συντεταγμένων φορέων, με συμβολή οικονομική και εκείνων, σας βεβαιώ ότι το Υπουργείο Πολιτισμού δεν θα μείνει αμέτοχο», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.