Ένα πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ που επρόκειτο να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ αναγκάστηκε να επιστρέψει, αφού αγνόησε την προειδοποίηση του Ιράν, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars τη Δευτέρα, επικαλούμενο τοπικές πηγές, προσθέτοντας ότι δύο πύραυλοι το χτύπησαν, ενώ έπλεε κοντά στην παράκτια πόλη Τζασκ.

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν απέτρεψε την είσοδο «αμερικανοσιωνιστικών» πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε η κρατική ιρανική τηλεόραση.

Οι τιμές του Brent και του αμερικανικού αργού WTI στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αυξήθηκαν κατά περίπου 4%, έπειτα από τις πληροφορίες ότι ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν την αμερικανική φρεγάτα.

«Δεν έχει χτυπηθεί κανένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ», δήλωσε τη Δευτέρα η Κεντρική Διοίκηση του στρατού των ΗΠΑ, αφότου το Ιράν ισχυρίστηκε ότι ανάγκασε το πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ να επιστρέψει.

🚫 CLAIM: Iranian state media claims that Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps hit a U.S. warship with two missiles.



✅ TRUTH: No U.S. Navy ships have been struck. U.S. forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports. pic.twitter.com/VFxovxLU6G — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

Προηγουμένως, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος επίσης αρνήθηκε ότι αμερικανικός πλοίο χτυπήθηκε από ιρανικούς πυραύλους, σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου του ιστότοπου Axios στο Χ.

Senior U.S. official denies a U.S. ship was hit by Iranian missiles — Barak Ravid (@BarakRavid) May 4, 2026

Νωρίτερα σήμερα, το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εξέδωσε έναν νέο χάρτη της περιοχής των Στενών του Ορμούζ που τελεί υπό τον έλεγχό του, όπως ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η περιοχή ξεκινά δυτικά με μία γραμμή μεταξύ του απώτατου δυτικού άκρου του νησιού Κεσμ του Ιράν μέχρι το εμιράτο Ουμ αλ Καουάιν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ανατολικά, η περιοχή σταματάει σε μια γραμμή ανάμεσα στο Όρος Μομπάρακ (Kooh Mobarak – Kουχ Μομπάρακ) του Ιράν και το Εμιράτο της Φουτζάιρα των ΗΑΕ.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν και σε ποια έκταση η περιοχή που οι Φρουροί ισχυρίζονται ότι τελεί υπό τον έλεγχό τους έχει αλλάξει.

Σημειώνεται πως μετά και τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με το «Σχέδιο Ελευθερία», το Ιράν είχε προειδοποιήσει τις αμερικανικές δυνάμεις να μην εισέλθουν στα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, η ιρανική στρατιωτική διοίκηση προειδοποίησε ότι ο αμερικανικός στρατός θα δεχτεί επίθεση αν αποπειραθεί να προσεγγίσει τα Στενά του Ορμούζ. «Προειδοποιούμε οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη, ιδιαίτερα τον επιθετικό αμερικανικό στρατό: αν έχουν την πρόθεση να πλησιάσουν τα Στενά του Ορμούζ ή να διεισδύσουν εκεί, θα στοχοθετηθούν και θα δεχτούν επίθεση», δήλωσε ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί, επικεφαλής της διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Χατάμ Αλ Ανμπίγια, τη δήλωση του οποίου επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση σε ανάρτησή της στο Telegram.

«Έχουμε επανειλημμένως πει ότι η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ βρίσκεται στα δικά μας χέρια και ότι η ασφαλής διέλευση σκαφών χρειάζεται να γίνει σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις» του Ιράν, προστίθεται σε ανακοίνωση της ενιαίας διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, την οποία επικαλέστηκαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.