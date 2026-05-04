Με τη φράση «τα ωραία τα λόγια, τα ανεφάρμοστα» περιέγραψε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, την πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ν. Ανδρουλάκη, για 32ωρη ή 35ωρη εργασία, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. «Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολλοί κόσμος μπορεί προφανώς να θέλει να δουλεύουμε 4 ημέρες, αλλά πρέπει αυτό να είναι και ρεαλιστικό και πρέπει να οδηγήσει και πράγματι σε μία λύση η οποία θα μπορεί να εφαρμοστεί» σημείωσε η Υπουργός.



Σημείωσε δε ότι την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη ακολούθησαν κυβιστήσεις, καθώς την αρχική πρόταση του κ. Ανδρουλάκη για υποχρεωτική 4ήμερη εργασία, διαδέχτηκε η πρόταση για πιλοτική εφαρμογή μετά τις αντιδράσεις που καταγράφηκαν.



«Δηλαδή, δουλεύω σε ένα κατάστημα Δευτέρα με Παρασκευή. Ξαφνικά θα δουλεύω Δευτέρα με Πέμπτη, θα παίρνω τα ίδια λεφτά, το κατάστημα όμως θα παραμένει ανοιχτό κανονικά, άρα με τα ίδια έσοδα, άρα θα πρέπει κάπως να βρει έναν τρόπο να προσλάβει παραπάνω κόσμο. Θα ανέβει δηλαδή το κόστος εργασίας. Κάποια καταστήματα δεν θα το αντέξουν αυτό. Θα κλείσουν και άρα αυτό θα οδηγήσει σε λουκέτα και σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων» εκτίμησε η κα Κεραμέως.



Πρόσθεσε μάλιστα ότι ακόμα και κάποιες επιχειρήσεις που ενδεχομένως να μπορούσαν να αντέξουν το συγκεκριμένο μέτρο, θα έπρεπε να βρουν παραπάνω εργαζόμενους οι οποίοι εκλείπουν, καθώς η ανεργία έχει μειωθεί στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας 17ετίας και θα έπρεπε να επωμιστούν το αυξημένο κόστος, καθώς δεν θα αυξανόντουσαν τα έσοδά τους.



«Άρα, η πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη για μένα είναι επικίνδυνη, γιατί οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτα χιλιάδων μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων και σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων».



Η υπουργός τόνισε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τηρούν τις 40 ώρες εργασίας σε εβδομαδαία βάση, ενώ σε ορισμένες έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά η 4ήμερη εργασία.

Ανάφερε δε, ότι η Ελλάδα έχει μία ιδιαιτερότητα, η οποία καθιστά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ ανησυχητική.



«Πάνω από το 90% των επιχειρήσεων της χώρας είναι μικρομεσαίες. Απασχολούν έως 10 εργαζόμενους» ανέφερε η κα Κεραμέως, χαρακτηρίζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και ατεκμηρίωτη.

«Βγαίνεις και κάνεις μία πρόταση η οποία εν δυνάμει επηρεάζει εκατομμύρια εργαζόμενους. Επηρεάζει πλήρως τη δομή της ελληνικής οικονομίας. Έχεις κάνει μία άσκηση; Έχεις κάνει μία μελέτη, να δεις πως θα επηρεάσει για παράδειγμα τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία; Μία μελέτη, ένα στοιχείο;» διερωτήθηκε, επισημαίνοντας ότι τέτοιες προτάσεις οδήγησαν παλιότερα τη χώρα στην κρίση.



Η υπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης που είχε ποτέ η Ελλάδα, στο 71% σημειώνοντας ότι προτάσεις όπως του ΠΑΣΟΚ υπονομεύουν όλα όσα έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια από εργαζόμενους, επιχειρήσεις και κυβέρνηση «για να μειώσουμε την ανεργία στα χαμηλότερα επίπεδα, να έχουμε 600 χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι δε δούλευαν το 2019 και σήμερα δουλεύουν, να ανεβαίνουμε σιγά-σιγά στις θέσεις κατάταξης της Ευρώπης στην απασχόληση».



Η κα Κεραμέως παρατήρησε ότι υπήρξαν αντιδράσεις στη συγκεκριμένη πρόταση, όχι μόνο από την κυβέρνηση αλλά και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ που ανήκουν στους κοινωνικούς εταίρους και τοποθετήθηκαν επιθετικά απέναντι σε αυτή την πρόταση. «Αυτή η κυβέρνηση είναι που νομοθέτησε την δυνατότητα για τετραήμερη εργασία. Να μπορεί δηλαδή να συναφθεί, μετά από συμφωνία εργαζομένων και εργοδότη και να δουλεύεις πράγματι τέσσερις ημέρες δέκα ώρες την ημέρα. Ξέρετε τι ψήφισε το ΠΑΣΟΚ σε αυτό; Όχι. Δηλαδή όχι στη δυνατότητα για τετραήμερη εργασία».



Αναφερόμενη στην παραγωγικότητα στην εργασία, η υπουργός δήλωσε ότι έχει ανοίξει από καιρό ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών όλης της χώρας, φέρνοντας μάλιστα ως αντίστοιχο παράδειγμα το πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.



«Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ένας δείκτης στον οποίο η χώρα μας πραγματικά υπολειπόταν σε σχέση με άλλες. Χάρη στο διάλογο που αναπτύξαμε, με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, καταλήξαμε σε μία ιστορική κοινωνική συμφωνία, η οποία σήμερα οδηγεί σε υπογραφή περισσοτέρων συλλογικών συμβάσεων και σε αυξήσεις μισθών» ανέφερε και πρόσθεσε ότι «σε αυτό το πλαίσιο του διαλόγου λοιπόν, με τους κοινωνικούς εταίρους, είναι πρώτο θέμα στη συζήτηση το ζήτημα της παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα στην εργασία, όμως, δεν αυξάνεται με μία νομοθετική πρωτοβουλία που απλά λέει λιγότερες ώρες εργασίας. Η παραγωγικότητα στην εργασία αυξάνεται με επενδύσεις, εξ ου και κίνητρα που δίνουμε και το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών. Η παραγωγικότητα, το λέω ευθέως, δεν αλλάζει με μια διάταξη που θα φέρουμε και θα πούμε δουλεύεις 4 μέρες αντί για 5 και ξαφνικά απογειώνεται η παραγωγικότητα της Ελλάδας, όχι. Με επενδύσεις, βελτιώνεται με κίνητρα, με τεχνολογία, με εκπαίδευση, με ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, με μειώσεις φόρων και ούτω καθεξής».



Επεσήμανε μάλιστα ότι η συνολική παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας – σύμφωνα με ευρωπαϊκά στοιχεία – από το 2018 μέχρι το 2025 έχει αυξηθεί κατά 6,4%, δηλαδή τρείς φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Δεν λέω ότι δεν έχουμε δρόμο για βελτίωση, έχουμε πολύ δρόμο για βελτίωση αλλά έχουμε δει ήδη, θα έλεγα, αποτελέσματα από τις κινήσεις που γίνονται και σε επίπεδο επενδύσεων και σε επίπεδο κινήτρων». Η ίδια επεσήμανε ότι η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης επηρεάζει με δύο τρόπους την αγορά εργασίας: Ο πρώτος τρόπος είναι ότι οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας με την προϋπόθεση βεβαίως ότι συνδυάζεται με οριζόντια επανακατάρτιση των εργαζομένων. Ο δεύτερος τρόπος άπτεται του ασφαλιστικού συστήματος καθώς εφόσον κάποιες εργασίες θα γίνονται από μηχανές, θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί το ζήτημα των εισφορών. Παράλληλα, η κα Κεραμέως υπογράμμισε την χρησιμότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας.



«Υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες. Ας πούμε είσαι σε μια βιομηχανία και είναι ένας υπάλληλος ο οποίος βάζει πάνω σε μια ροδέλα ένα προϊόν. Αυτό αν μπορεί να το κάνει η Τεχνητή Νοημοσύνη και απελευθερωθεί αυτός ο υπάλληλος να κάνει κάτι πιο παραγωγικό, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια πολύ μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας στην εργασία. Αυτό ναι, όχι απλά μια διάταξη που λέει θα δουλεύω Δευτέρα με Πέμπτη αντί για Δευτέρα με Παρασκευή και νομίζουμε ότι με ένα μαγικό ραβδί ξαφνικά θα ανέβει η παραγωγικότητα στην Ελλάδα».



Σχετικά με τη δράση εξωστρέφειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Rebrain Greece, η υπουργός ανέφερε ότι εδώ και δύο χρόνια έχει ξεκινήσει μία συστηματική προσπάθεια, πρώτον να αναδειχθεί η Ελλάδα του σήμερα στο εξωτερικό και δεύτερον να δημιουργηθεί μία σύζευξη μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και ψάχνουν να προσλάβουν πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό με Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό.



«Πραγματοποιούμε μονοήμερες εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού που έχουμε πολλούς Έλληνες, το Σάββατο που μας έρχεται 9 Μαΐου θα είμαστε στο Λονδίνο, πηγαίνουμε μαζί με 35 μεγάλους εταιρικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποίοι αναζητούν να προσλάβουν, έρχονται μαζί μας και αναμένουμε χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού, στην προηγούμενη εκδήλωση είχαμε πάνω από 1.600 συμμετέχοντες στο Λονδίνο. Η ευκαιρία για δικτύωση θα είναι μοναδική, θα έχεις τις 35 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ελλάδας. Θα έχεις υψηλόβαθμα στελέχη, θα έχεις CEOs στην πόλη σου. Και μία ευκαιρία για μεγάλη δικτύωση», δήλωσε η κα Κεραμέως, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τη Eurostat, από το 2010-2011 μέχρι το 2024-2025 έφυγαν 730.000 Έλληνες πολίτες από τη χώρα και έχουν επιστρέψει 473.000, μια αναστροφή του “brain drain” κατά 64%.



Για τη ψηφιακή κάρτα εργασίας, η Υπουργός τόνισε ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο βοηθά καταλυτικά στο να καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας, και να ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, προσθέτοντας ότι «η ψηφιακή κάρτα εργασίας προστατεύει πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζόμενους. Μόνο πέρυσι είχαμε 2,7 εκατομμύρια περισσότερες δηλωθείσες υπερωρίες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. είμαστε προ των πυλών και νέας επέκτασης, μετά την βιομηχανία, τον τουρισμό, το λιανεμπόριο, την εστίαση που έχουμε βάλει το τελευταίο διάστημα πλέον επεκτείνεται σε όλο τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, σε όλο τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, στις υπηρεσίες καθαριότητας, σε κομμωτήρια, καθαριστήρια, κέντρα αισθητικής».



Τέλος, σε ό,τι αφορά το ύψος των μισθών, η κα Κεραμέως επεσήμανε ότι έχουμε δυο ειδών μισθούς στη χώρα, τον κατώτατο μισθό και έχουμε και το μέσο μισθό.



«Στον μέσο μισθό ο οποίος διαμορφώνεται από την προσφορά και από την ζήτηση παίζει καταλυτικό ρόλο η νέα συμφωνία που υπογράψαμε μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους. Εάν δεν είχαμε αυτό τον κοινωνικό διάλογο δεν θα είχαμε καταλήξει όλοι μαζί, εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών σε αυτή τη συμφωνία η οποία στρώνει το έδαφος για περισσότερες συλλογικές συμβάσεις. Υπεγράφη στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας πριν από περίπου ένα μήνα νέα συλλογική σύμβαση για όλους τους εργαζομένους στην εστίαση. Πάρα πολλοί από αυτούς, είναι με βασικό μισθό. Και χάρη σε αυτή τη συλλογική σύμβαση θα μπορέσουν να δουν αύξηση που αγγίζει το 20%. Να ένας τρόπος χωρίς να έρχεται η πολιτεία, χτίζοντας ένα πρόσφορο έδαφος, να επιτρέψει τις αυξήσεις μισθών που είναι απολύτως απαραίτητες, σε μια κοινωνία που αυτή τη στιγμή ζορίζεται με δυσκολίες της καθημερινότητας και με τις τιμές» είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.