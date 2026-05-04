Σοβαρές ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας προκάλεσε το νέο ρωσικό σφυροκόπημα το τελευταίο 24ωρο, με τον επικεφαλής της Naftogaz, Σέρχι Κορέτσκι, να δηλώνει πως οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν πέντε στρατηγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας.



Οι επιθέσεις προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές και εκτεταμένες καταστροφές σε εξοπλισμό, κλονίζοντας το ήδη επιβαρυμένο δίκτυο της χώρας εν μέσω σφοδρών εχθροπραξιών.



Ο Κορέτσκι ανέφερε ότι η εταιρεία αναγκάστηκε να σταματήσει την παραγωγή στις εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές στις βορειοανατολικές περιοχές του Σούμι και Χάρκιβ.



«Η ένταση των εχθρικών επιθέσεων αυξάνεται» δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτηση του στο Facebook, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.