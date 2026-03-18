Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία κατάφερε το 2025 να ενισχύσει τη θέση της στην ελληνική αγορά μπύρας, παρά τις προκλήσεις που προέκυψαν από την αυξημένη οικονομική αβεβαιότητα και την καταναλωτική απογοήτευση. Η εταιρεία παρουσίασε τα μεγέθη και την πορεία της κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο ζυθοποιείο της Ριτσώνας, τονίζοντας τη σταθερότητα και την ανάπτυξη σε ένα άκρως απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον.

Αντιμετώπιση προκλήσεων και στρατηγική ανάπτυξης

Με την αγορά μπύρας να επηρεάζεται από την πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και την αύξηση των τιμών, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία προχώρησε σε στρατηγικές ενέργειες που την ξεχώρισαν από τον ανταγωνισμό.

Η εταιρεία επένδυσε πάνω από 10 εκατ. ευρώ το 2025, ενισχύοντας τη θέση της στον τομέα HORECA, τα premium brands και τις κατηγορίες χωρίς ή με χαμηλό αλκοόλ, οι οποίες συνεχώς κερδίζουν έδαφος διεθνώς και στην Ελλάδα και σε ορισμένες περιπτώσεις αναπτύσσονται ταχύτερα από την ευρύτερη κατηγορία μπύρας.

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία διαθέτει 2 ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής δυναμικότητας 2,2 εκατ. εκατόλιτρων ετησίως, όπου παράγονται 19 προϊόντα μεταξύ των οποίων τα: ΦΙΞ Ελλάς, Μythos, Kaiser, Carlsberg, ΝΗΣΟΣ Pilsner και Tuborg. Εξάγει σε 39 χώρες και πέντε ηπείρους και μετρά 800 συνεργάτες χονδρεμπορίου και 3.000 σημεία παράδοσης. Παράλληλα, εισάγει και διανέμει διεθνώς αναγνωρισμένες μάρκες, όπως: τις ιρλανδικές μπύρες Guinness και Kilkenny, τη γαλλική Kronenbourg 1664 Blanc, τη βέλγικη Grimbergen, τη βαυαρικής προέλευσης Schneider Weisse και τον μηλίτη Somersby.

Στρατηγικές επενδύσεις και ανάπτυξη νέων προϊόντων

Όπως αναφέρε η διοίκηση, μέσα από το επενδυτικό πρόγραμμα για την τριετία 2024-2026, που φτάνει το συνολικό ύψος των 30 εκατ. ευρώ, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των παραγωγικών της εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία, ενδυναμώνοντας τα προϊόντα της με χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει συνεισφέρει σημαντικά στην ελληνική οικονομία, με φορολογική συνεισφορά 224 εκατ. ευρώ την περίοδο 2021–2024.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, κ. Marcin Burdach, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς, η στρατηγική μας παραμένει ξεκάθαρη: επενδύουμε με συνέπεια και μακροπρόθεσμη προοπτική στην ελληνική αγορά. Ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιό μας, αναπτύσσουμε τα brands μας και στηρίζουμε ενεργά το δίκτυο συνεργατών μας σε όλη την αλυσίδα αξίας. Ταυτόχρονα, παραμένουμε προσηλωμένοι σε έναν τρόπο ανάπτυξης που σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον, στο πλαίσιο της στρατηγικής “Brewing Tomorrow”. Με ισχυρές βάσεις, συνεχείς επενδύσεις και σταθερή εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συνεχίζει να δημιουργεί αξία για τους καταναλωτές, τους ανθρώπους της, το περιβάλλον και την ελληνική οικονομία.»

Όσο για τη φετινή χρονιά η εταιρεία εκτιμά ότι η καταναλωτική συμπεριφορά θα παραμείνει προσεκτική, με τις επενδύσεις της να συνεχίζουν να ενισχύουν τις premium μάρκες της και τη διεύρυνση των προσφορών χωρίς αλκοόλ.

Συμβολή στη βιωσιμότητα και το περιβάλλον

Στο πλαίσιο των στόχων βιωσιμότητας του Ομίλου Carlsberg, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία παραμένει δεσμευμένη στο πρόγραμμα Brewing Tomorrow, το οποίο επικεντρώνεται στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την προώθηση υπεύθυνων καταναλωτικών επιλογών.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, η εταιρεία δεσμεύεται για μηδενικές εκπομπές CO2 έως το 2040 και για τη μείωση της χρήσης πλαστικού, με στόχο την 100% ανακύκλωση συσκευασιών μέχρι το 2032.