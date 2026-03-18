Επεισοδιακή είναι η επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με τους τόνους να ανεβαίνουν ανάμεσα στους Θύμιο Λυμπερόπουλο, Κωνσταντίνο Κυρανάκη και Φωτεινή Αραμπατζή.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ κατά την τοποθέτησή του είπε για τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών: «Είστε ο νεότερος πολιτικός που εφαρμόζει χουντικές πολιτικές ενάντια στον κλάδο μου».

Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη που φώναξε «απαράδεκτο», με την κα Αραμπατζή, ως πρόεδρος της επιτροπής, να ζητάει να διαγραφεί από τα πρακτικά η τοποθέτηση του κ. Λυμπερόπουλου.

«Διαγράψτε τα. Εγώ τα λέω για να τα ακούει ο κόσμος», είπε εκτός εαυτού ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ για να προσθέσει λίγο αργότερα για τον κ. Κυρανάκη: «Μας είχε μία απάντηση, σε προσωπικό επίπεδο, ακόμα και για τη ζωή μου. “Θα δεις τι θα πάθεις”, σηκώνοντας τον δείκτη του χεριού και “είσαι πολιτικός απατεώνας”. Εγώ πολιτικός;».

Ακολουθεί απόσπασμα από τον έντονο διάλογο:

Λυμπερόπουλος: Είστε ο νεότερος πολιτικός που εφαρμόζει χουντικές πολιτικές ενάντια στον κλάδο μου

Κυρανάκης: Απαράδεκτο

Λυμπ: Κάντε μου μήνυση

Αραμπατζή: Διαγράφεται από τα πρακτικά

Λυμπ: Εφαρμόζει δικτατορικές αποφάσεις και δεν σέβεται τίποτα δημοκρατικό

Αρ: Διαγράφονται από τα πρακτικά

Λυμπ: Διαγράψτε τα. Εγώ τα λέω για να τα ακούει ο κόσμος

(…)

Λυμπ: Δεν ήρθα να προσευχηθώ. Ήρθα να υπερασπιστώ 30.000 οικογένειες ταξιτζήδων. Μην με αγριεύετε εμένα. Εκπροσωπώ την κοινωνία και θα με ακούσετε

Αρ: Έχετε τον λόγο, αλλά δεν θα προσβάλετε

Λυμπ: Θα πω ό,τι θέλω. Είμαι 40 χρόνια σε αυτές τις επιτροπές και δεν μου έχει κάνει κανείς λογοκρισία. Πρώτη φορά. Με «αποφασίζω και διατάσσω» και τον κ. Κυρανάκη να μας λέει ότι αν δεν μας αρέσει το νομοσχέδιο να αλλάξουμε επάγγελμα, προστατεύετε τον υπουργό;… Όσες συζητήσεις κάναμε εμείς πριν τη διαβούλευση, αλλά και μετά τη διαβούλευση πρόσθεσε πράγματα εξοντωτικά για τον κλάδο και απειλεί. Μας είχε μία απάντηση, σε προσωπικό επίπεδο, ακόμα και για τη ζωή μου. «Θα δεις τι θα πάθεις», σηκώνοντας τον δείκτη του χεριού και «είσαι πολιτικός απατεώνας». Εγώ πολιτικός;