Νέα αναβολή για τις 27 Μαρτίου πήρε η δίκη των οκτώ οπαδών του ΠΑΟΚ για το επεισόδιο σε βάρος δημοσιογράφων στην Τούμπα.

Το αυτόφωρο αποφάσισε την άρση της κράτησής τους, καθώς η διαδικασία δεν προχώρησε λόγω απουσίας μαρτύρων και οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι κατηγορούμενοι, που οδηγήθηκαν στο δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα, διώκονται για απειλή και παράνομη βία σε αθλητικό χώρο κατά τον αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Για το επεισόδιο έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 14 άτομα, με τις Αρχές να αναζητούν ακόμη έξι εμπλεκόμενους που συμμετείχαν στους προπηλακισμούς.