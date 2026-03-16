Οι αρχές στη Θεσσαλονίκη συνέλαβαν οκτώ άτομα για την επίθεση εναντίον δημοσιογράφων που έγινε την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας, πριν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό.



Όλα ξεκίνησαν όταν περίπου 50 οπαδοί επιτέθηκαν λεκτικά στους δημοσιογράφους και τους ζήτησαν να φύγουν, ενώ ορισμένοι πέταξαν και μπουκάλια με νερό.



Η αστυνομία επενέβη και μετέφερε τους δημοσιογράφους στην αίθουσα Τύπου για να παρακολουθήσουν από εκεί το παιχνίδι με ασφάλεια. Εκτός από τους συλληφθέντες, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα έξι άτομα που αναμένεται να συλληφθούν.



Οι οκτώ που κρατούνται ήδη θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα με κατηγορίες που αφορούν τον αθλητικό νόμο.