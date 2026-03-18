Ραγδαία άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, στον απόηχο της επίθεσης στο κολοσσιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για ευρύτερη ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια εκτινάχθηκαν πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, μετά τις αναφορές ιρανικών μέσων για πλήγμα σε εγκαταστάσεις του μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου στον κόσμο, σε μια περίοδο ήδη αυξημένης γεωπολιτικής έντασης.

Η τιμή αναφοράς του αργού Brent διαμορφώθηκε στα 108,60 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο περίπου 5% σε σχέση με τα επίπεδα της Τρίτης, με τις αγορές να αντιδρούν άμεσα στον κίνδυνο διαταραχής της παγκόσμιας προσφοράς ενέργειας.

Απειλές Ιράν για αντίποινα σε ενεργειακές υποδομές

Η ένταση κλιμακώνεται περαιτέρω, καθώς το Ιράν φέρεται να προειδοποίησε για επικείμενα αντίποινα, εκδίδοντας ακόμη και ειδοποιήσεις εκκένωσης για πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, στόχοι ενδέχεται να αποτελέσουν ενεργειακές υποδομές στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, ακόμη και «τις επόμενες ώρες».

Σφοδρή αντίδραση από το Κατάρ

Έντονη ήταν η αντίδραση του Κατάρ, το οποίο καταδίκασε την επίθεση που αποδίδεται στο Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ματζίντ Αλ Ανσαρί, χαρακτήρισε την ενέργεια «επικίνδυνη και ανεύθυνη», τονίζοντας ότι η στόχευση ενεργειακών εγκαταστάσεων εν μέσω στρατιωτικής κλιμάκωσης μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τη σταθερότητα της περιοχής.

Παράλληλα, κάλεσε όλες τις πλευρές να αποφύγουν επιθέσεις σε «ζωτικής σημασίας υποδομές».

Το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο

Το κοίτασμα South Pars, το οποίο διαχειρίζονται από κοινού το Ιράν και το Κατάρ, θεωρείται το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, διαθέτει περίπου 1.800 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου και σχεδόν 50 δισεκατομμύρια βαρέλια συμπυκνωμάτων – ποσότητες που αντιστοιχούν σχεδόν στο σύνολο των υπολοίπων παγκόσμιων αποθεμάτων.

Φόβοι για νέα ενεργειακή κρίση

Η επίθεση και οι απειλές για αντίποινα εντείνουν τους φόβους για αλυσιδωτές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με αναλυτές να προειδοποιούν για περαιτέρω άνοδο στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, εφόσον η κρίση επεκταθεί στον Περσικό Κόλπο.