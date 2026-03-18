Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να μαίνεται για 19 ημέρες, ωστόσο έχουν διαρρεύσει λίγες ουσιαστικές πληροφορίες για την έκταση των ζημιών. Οι περισσότερες προέρχονται από τα επίσημα επιτελεία των εμπλεκόμενων μερών και για ευνόητους λόγους το κάθε στρατόπεδο ισχυρίζεται ότι πετυχαίνει τα μέγιστα, χωρίς να υπάρχουν απώλειες.

Η Planet Labs PBC, μια εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ, όμως, δημοσίευσε δορυφορικές εικόνες που δείχνουν ζημιές σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, αποκαλύπτοντας την έκταση του πολέμου. Οι φωτογραφίες δεν είναι ωστόσο πρόσφατες, αντιθέτως τραβήχτηκαν τις πρώτες μέρες της σύγκρουσης. Δημοσιεύονται με καθυστέρηση δύο εβδομάδων, λοιπόν, γιατί σύμφωνα με την εταιρεία δεν ήθελε να χρησιμοποιηθούν από «εχθρικούς παράγοντες» για προπαγανδιστικούς και άλλους λόγους.

Οι Times of Israel έγραψαν ότι μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες που έχει καταγράψει μέχρι στιγμής η Planet Labs προέρχονται από το Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται ένα σημαντικό ιρανικό στρατιωτικό λιμάνι, δίπλα στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ που συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με την Αραβική Θάλασσα.

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στις 2 Μαρτίου δείχνουν πλοία να καίγονται στο λιμάνι. Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού έχει στοχεύσει τα ναυτικά μέσα του Ιράν και δηλώνει ότι έχει βυθίσει ή προκαλέσει ζημιές σε περισσότερα από 100 ιρανικά σκάφη μέχρι στιγμής στον πόλεμο.

Αυτή η δορυφορική εικόνα της Planet Labs PBC δείχνει φωτιές να μαίνονται σε ένα πλοίο μετά από στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ σε λιμάνι στο Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν

Επίσης, το νησιωτικό βασίλειο του Μπαχρέιν, έδρα του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, έχει δεχθεί έντονα πυρά από το Ιράν που στοχεύουν τόσο στρατιωτικές βάσεις όσο και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Μια φωτογραφία που τραβήχτηκε την 1η Μαρτίου από την Planet Labs δείχνει ένα μεγάλο κτίριο στη βάση, καθώς και θόλους που καλύπτουν κεραίες ραντάρ να έχουν καταστραφεί, πιθανότατα από πυρά ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Αυτή η δορυφορική εικόνα, που τραβήχτηκε από τον δορυφόρο Landsat της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, δείχνει τη φωτιά μετά από επίθεση ιρανικού drone εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντουμπάι στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν έχει δώσει σαφή εικόνα των ζημιών που έχουν προκληθεί μέχρι στιγμής στη βάση, αλλά το Ιράν έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι την επιτέθηκε. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνονται επίσης πυρά που στοχεύουν τη βάση.

Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο, το Ιράν επιτέθηκε και κατέστρεψε ένα παρόμοιο ραντόμ στην αεροπορική βάση Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ, το οποίο χρησιμοποιούνταν για ασφαλείς επικοινωνίες.

Στο Αμπού Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, παρατηρούνται ζημιές στη γαλλική ναυτική βάση Camp de la Paix.

Αυτή η δορυφορική εικόνα της Planet Labs PBC δείχνει τις ζημιές σε μια γαλλική ναυτική βάση με την ονομασία Camp de la Paix στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Δορυφορικές εικόνες της 3ης Μαρτίου δείχνουν ζημιές σε δύο μεγάλα κτίρια που μοιάζουν με υπόστεγα στις εγκαταστάσεις.

Η βάση βρίσκεται κοντά στο λιμάνι Ζαγιέντ, στο Αμπού Ντάμπι, και σε κοντινή απόσταση από την Πολιτιστική Περιοχή της πόλης, η οποία περιλαμβάνει το Λούβρο του Αμπού Ντάμπι και άλλα σημαντικά μουσεία, μερικά από τα οποία είναι ήδη ανοιχτά, ενώ άλλα βρίσκονται ακόμη υπό κατασκευή.