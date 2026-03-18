Στο μουσείο της ΑΕΚ βρίσκεται πλέον η φανέλα στη μνήμη του Παντελή Παντελίδη για την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας το 2016.

Η Ένωση είχε κατακτήσει το τρόπαιο επικρατώντας του Ολυμπιακού με 2-1 στο ΟΑΚΑ και οι Πέτρος Μάνταλος, Μιχάλης Μπακάκης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, Βαγγέλης Πλατέλλας και Έλντερ Μπαρμπόσα είχαν παραδώσει στην οικογένεια του Παντελίδη, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή λίγους μήνες νωρίτερα, μια φανέλα της αγαπημένης του ομάδας με τις υπογραφές των παικτών.

Αυτή τη φανέλα, λοιπόν, η οικογένεια του Παντελίδη την επέστρεψε τώρα στην ΑΕΚ προκειμένου να βρίσκεται σαν κειμήλιο στο μουσείο της, με τα αδέρφια του αδικοχαμένου τραγουδιστή, Κωνσταντίνος και Τριαντάφυλλος, να κάνουν σχετική ανάρτηση στα social media.

«Σήμερα είχαμε την χαρά και την τιμή, να παραδώσουμε την φανέλα που μας είχαν φέρει οι παίκτες της ΑΕΚ, μετά την κατάκτηση του κυπέλου το 2016, στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΚ», ανέφερε το μήνυμά τους και είχαν και τις σχετικές φωτογραφίες.