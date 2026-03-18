Ο Νικολάι Πατρούσεφ, βοηθός του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα θεωρεί «πράξη διεθνούς τρομοκρατίας» την επίθεση σε ρωσικό πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Μεσόγειο Θάλασσα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το Arctic Metagaz, που μετέφερε LNG από το λιμάνι του Μούρμανσκ στην Αρκτική, δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά ναυτικά drones και ότι αυτά είχαν εκτοξευθεί από τις ακτές της Λιβύης.

Στο M.T. Arctic Metagaz είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή ανήκε στον ρωσικό «σκιώδη στόλο» των δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε όλον τον κόσμο παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις