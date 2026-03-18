Σε καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ ζητώντας την τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Εβάν Φουρνιέ προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όπως ενημέρωσε ο Ολυμπιακός.

Όπως έκανε γνωστό η ερυθρόλευκη ΚΑΕ, η καταγγελία των «πράσινων» αφορά σε όσα έγιναν στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανιώνιο στο πλαίσιο της Stoiximan Basket League. Παιχνίδι στο οποίο υπήρξε μεγάλη ένταση και είχαμε αποβολή του Γάλλου λόγω επεισοδίου με οπαδό.

Ένταση υπήρξε και ανάμεσα στον Μπαρτζώκα και οπαδούς του Πανιωνίου, μετά το τέλος του ματς, με τον Παναθηναϊκό να ζητάει την τιμωρία τόσο του προπονητή του Ολυμπιακού όσο και του Φουρνιέ.