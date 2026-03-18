Σε ένα ορεινό χωριό της νότιας Κρήτης, η καθημερινότητα της τοπικής ενορίας κυλά με έναν ιδιαίτερο και ευχάριστο τρόπο που έχει κερδίσει τις καρδιές των κατοίκων. Ο ιερέας του χωριού έχει στο πλευρό του έναν απρόσμενο αλλά εξαιρετικά ικανό βοηθό στις καθημερινές του υποχρεώσεις. Ένα σκυλάκι.



Πρόκειται για το σκυλάκι της οικογένειάς του, το οποίο έχει μάθει να συμμετέχει ενεργά στις ανάγκες του ναού, έχοντας αναλάβει με επιτυχία το χαρακτηριστικό καθήκον να χτυπά την καμπάνα της εκκλησίας.



Το στιγμιότυπο, το οποίο κοινοποίησε στο Facebook η σελίδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral:









