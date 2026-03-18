Εάν υπάρχει ένα πράγμα που εκτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ στους συνεργάτες του περισσότερο από κάθε τι άλλο, αυτό είναι η πίστη και η αφοσίωση. Και είναι αυτή ακριβώς η αξία που μοιάζει το τελευταίο διάστημα να απουσιάζει, ολοένα και περισσότερο. Το ρήγμα που έχει ανοίξει ανάμεσα στο κίνημα MAGA και την απόφαση να ξεκινήσει έναν οχταμέτωπο πόλεμο με το Ιράν βαθαίνει κάθε μέρα και πιο πολύ, αφήνοντας τον πρόεδρο εκτεθειμένο στους δικούς του ανθρώπους. Οι άνθρωποι του προέδρου που δεν είναι στην κυβέρνηση, ο ένας μετά τον άλλον και την άλλη, αμφισβητούν δημόσια τον κατ’ επιλογή πόλεμο στη Μέση Ανατολή.



Τάκερ Κάρλσον, Μέγκαν Κέλλυ, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, αλλά και ολόκληρο το συγκρότημα του Fox News – αυτοί ήταν κάποτε, πριν 2-3 χρόνια, οι άνθρωποι του προέδρου, μια στενή κλίκα δημοσιογράφων και πολιτικών που ορκίζονταν πίστη στον πρόεδρο, «βρέξει-χιονίσει». Το ποτήρι φαίνεται να ξεχείλισε πάντως χθες, όταν πλέον και άνθρωποι που κατέχουν πόστα στην κυβέρνηση Τραμπ, όχι μόνο αμφισβητούν την απόφαση για τον πόλεμο, αλλά, όπως είδαμε στην περίπτωση του Τζο Κεντ, παραιτούνται διαμαρτυρόμενοι.



Αν κάποιοι πίστευαν ότι ο πόλεμος θα συσπειρώσει την εκλογική βάση των Ρεπουμπλικάνων ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών, μάλλον κάνανε λάθος υπολογισμούς. Πρώτος «έσυρε τον χορό» της αμφισβήτησης ο «υπερσυντηρητικός» Τάκερ Κάρλσον, που έχει έρθει σε κατά μέτωπο ρήξη με τον γερουσιαστή Τεντ Κρουζ και τον Αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι για το θέμα του πολέμου στο Ιράν. Σε πρόσφατη συνέντευξη του με τον Πιρς Μόργκαν, ο Κάρλσον είπε πως οι κυβερνητικοί τον μισούν γιατί επικρίνει την συμμαχία των ΗΠΑ με το Ισραήλ.



«Αυτή η συμμαχία είναι ενάντια στα συμφέροντα της Αμερικής. Και ο πόλεμος στο Ιράν αποδεικνύει αυτό ακριβώς. Είναι τόσο καταστροφικός αυτός ο πόλεμος για το εθνικό συμφέρον της χωράς, δεν βοηθάει σε τίποτα την Αμερική. Όταν μια ολόκληρη Αμερική τρέχει πίσω από μια χωρά 9 εκατομμυρίων και την ακολουθεί σε έναν πόλεμο που μπορεί να πλήξει ανεπανόρθωτα την υπεροχή της, τότε δεν είμαστε πια κυρίαρχο κράτος».

Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν ήταν η πιο πίστη και ένθερμη υποστηρικτής του Τραμπ, ακόμα και στο διάστημα αφότου έχασε τις εκλογές από τον Μπάιντεν και βρέθηκε, μετά τη σύλληψή του, απολογούμενος για σωρεία κατηγοριών. Τώρα, σε συνέντευξη με την πρώην δημοσιογράφο του Fox News Μέγκαν Κέλι, η Γκριν είπε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση προσπαθεί να ξεκινήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ η ίδια η δημοσιογράφος υποστήριξε ότι: «Συρθήκαμε στον πόλεμο με το Ιράν λόγω του Ισραήλ, ενώ οι μυστικές υπηρεσίες μας έλεγαν ότι το Ιράν δεν αποτελεί άμεση απειλή για την Αμερική.»



Σε μία άλλη συνέντευξη της με την δημοσιογράφο Κέιτλαν Κόλινς, η Γκριν είπε για τον πόλεμο: «Οι Αμερικανοί δεν ψήφισαν για να ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος όταν ψήφισαν τον Τραμπ στις τελευταίες εκλογές του 24. Για την ακρίβεια, ψηφίσαμε για το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει τώρα. Ψηφίσαμε για «Όχι άλλους πολέμους στο εξωτερικό», και όχι άλλους πολέμους για αλλαγή καθεστώτος. Η Τούλσι Γκάμπαρντ και ο αντιπρόεδρος Βανς μας λέγανε πως ένας ο πόλεμος με το Ιράν θα ήταν μια πολύ κακή ιδέα. Τώρα το Ισραήλ μας «τράβηξε» σε ένα πόλεμο που δεν αφορά την Αμερική». Πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν έχει εμφανιστεί πουθενά ο αντιπρόεδρος, αλλά και η Τούλσι Γκάμπαρντ, μιας και ήταν οι πιο φανατικοί υποστηρικτές του κινήματος κατά της δημιουργίας νέων πολέμων, 2 χρόνια πριν, όπως σχολίασε και η Γκριν.

Ακόμα και φωνές όπως του Τζο Ρόγκαν υψώθηκαν ως τείχος ενάντια στον πρόεδρο Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Ρόγκαν, που είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς πόντκαστερς στην Αμερική τις τελευταίες δεκαετίες, και σίγουρα αγαπημένος των Ρεπουμπλικάνων του κινήματος MAGA, διαχώρισε τη θέση του λέγοντας: «Ο Τραμπ εκλέχθηκε με το σύνθημα “No more foreign wars” (Όχι άλλοι πόλεμοι στο εξωτερικό), και φτάσαμε να έχουμε έναν νέο πόλεμο για τον οποίο δεν καταλάβαμε καν γιατί έγινε».

Βρισκόμαστε αλήθεια πολύ κοντά σε μια ανταρσία του κινήματος MAGA εναντίον του προέδρου; Δύσκολο να πει κανείς, αν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η υποστήριξη στον πόλεμο τσίμπησε λίγους πόντους τις τελευταίες μέρες. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ο εμφύλιος ανάμεσα στους MAGA που είναι στην κυβέρνηση και τους MAGA που είναι εκτός, καλά κρατεί. Το μήλον της έριδος, πέραν από τον πόλεμο αυτόν καθαυτό, είναι το ότι η Αμερική ξεκίνησε έναν νέο πόλεμο «για τα μάτια του Ισραήλ».



Ο κανιβαλισμός των Ρεπουμπλικάνων είναι τόσο οξύς που αποτυπώνεται με ευκρίνεια και σε μια σειρά φωτογραφιών που προωθήθηκαν από κύκλους του MAGA και απεικονίζουν τον Τεντ Κρουζ, ένθερμο υποστηρικτή του Ισραήλ στην Αμερική, να φοράει μπικίνι στα χρώματα της σημαίας του Ισραήλ και να παριστάνει το «σκυλάκι» του Νετανιάχου ή να διαφημίζει ότι πήρε 4,5 εκατομμύρια δολάρια από το ισραηλινό λόμπι AIPAC.

Είναι αυτός που στην θρυλική πλέον συνέντευξη με τον Τάκερ Κάρλσον είχε πει τη φράση: «Μπήκα στην πολιτική και πρωτοεκλέχτηκα στο Κογκρέσο πριν 13 χρόνια με πρωταρχικό σκοπό να προασπίσω τα συμφέροντα του κράτους του Ισραήλ μέσα στη Γερουσία», προκαλώντας την οργή του Κάρλσον.

Όλοι αυτοί που ύψωσαν ανάστημα στις αποφάσεις του προέδρου, κατηγορούνται για αντισημιτισμό. Ωστόσο, ως πότε θα ισχύει αυτό το επιχείρημα και τι αξία θα έχει όταν οι απώλειες ανθρωπίνων ζωών θα αρχίσουν να αυξάνονται; Αν παραταθεί ο πόλεμος και ενόψει εκλογών τον Νοέμβριο, το ερώτημα που θα ταλαιπωρήσει όλους τους ανθρώπους του προέδρου, τους νυν και τους προηγούμενους, θα είναι αν θα επιβεβαιωθεί το ρητό πως η βενζίνη ανεβάζει και ρίχνει κυβερνήσεις στην Αμερική – και όχι μόνο.