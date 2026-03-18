Το επεισόδιο του Εβάν Φουρνιέ με οπαδό στο εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο, για τη Stoiximan Basket League, δεν πέρασε απαρατήρητο από τη ΔΕΑΒ.

Ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρόλευκων» έγινε έξαλλος με έναν οπαδό των «κυανέρυθρων» και τον πλησίαζε με άγριες διαθέσεις, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μπουν οι συμπαίκτες του στη μέση για να μην ξεφύγει εντελώς η κατάσταση.

Ο Φουρνιέ, τελικά, αποβλήθηκε από τους διαιτητές του αγώνα και τώρα κλήθηκε σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής…

«Η ΔΕΑΒ καλεί σε ακρόαση, στις 23/03/2026, τον καλαθοσφαιριστή FOURNIER EVAN MEHDI, καθώς και την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, που φέρεται ότι έλαβε χώρα από τον πρώτο των ανωτέρω, κατά την διάρκεια του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1980 – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 15/03/2026, στο Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για το πρωτάθλημα Stoiximan Basket League της ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025/2026.

Εφαρμογή του άρθρου 1 ν. 4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».