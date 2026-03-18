Η ένταση συνεχίστηκε στη Βουλή και κορυφώθηκε με τη νέα σύγκρουση του Θύμιου Λυμπερόπουλου με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδιώκει να σπάσει τη δημόσια μεταφορά, υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων, αλλά «δεν θα τα καταφέρει. Θα περάσετε από τα κορμιά μας» είπε ο κ. Λυμπερόπουλος. Κλήθηκε μάλιστα από την πρόεδρο της επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, Φωτεινή Αραμπατζή να μην χρησιμοποιεί εκφράσεις όπως, ότι η κυβέρνηση έχει «χουντικές απόψεις». Ο κ. Λυμπερόπουλος είπε ότι η κυβέρνηση δεν έκανε διαβούλευση με την κοινωνία των ταξιτζήδων, και ότι με την επιβολή της ηλεκτροκίνησης δεν θα μπορούν τα ταξί να κάνουν μεγάλες διαδρομές, όπως τον γύρο της Πελοποννήσου. Δεν μπορεί με το «αποφασίζω και διατάσσω» να επιβάλλεται αμέσως η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα, όταν στην Ευρώπη το έχουν πάει στο 2035 είπε ο κ. Λυμπερόπουλος. Για τα ΕΙΧ με οδηγό, είπε ότι αυτό που θέλει είναι να τεθούν κανόνες και όχι έναν αθέμιτο ανταγωνισμό.

Παράλληλα, σκληρή επίθεση στον κ. Λυμπερόπουλο εξαπέλυσε ο κ. Κυρανάκης κλείνοντας τη συνεδρίαση της ακρόασης φορέων, λέγοντας ότι εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εισαγωγέων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης και των «μαντράδων».

Όπως αποδεικνύεται από τις τοποθετήσεις όλων των φορέων, το υπουργείο δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα κανενός, είπε ο κ. Κυρανάκης απευθυνόμενος στον κ. Λυμπερόπουλο: Ίσα-ίσα, με έκπληξη μου, είδα πλήρη ταύτιση της τοποθέτησης του ΣΑΤΑ με την αμερικανική πολυεθνική εταιρεία LΥFT, υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός. «Αποδείξατε σήμερα ότι εκπροσωπείτε συμφέροντα των εισαγωγέων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης, αποδείξατε ότι εκπροσωπείτε συμφέροντα των «μαντράδων» και αποδείξατε ότι δεν εκπροσωπείτε τα συμφέροντα των οδηγών ταξί στους οποίους ζητάτε ένα εξαντλητικό ενοίκιο» είπε ο κ. Κυρανάκης, με τον κ. Λυμπερόπουλο να σχολιάζει «αυτή είναι η Ομάδα Αλήθειας» και, λίγο αργότερα, να αποχωρεί από την αίθουσα φωνάζοντας «ντροπή, εμείς αποχωρούμε».