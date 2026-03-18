Σε ακρόαση κλήθηκε από την ΔΕΑΒ η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καθώς και 14 φυσικά πρόσωπα, για όσα έγιναν στο γήπεδο της Τούμπας στον αγώνα με τον Λεβαδειακό, με την επίθεση των οπαδών στα δημοσιογραφικά.
Πλην του ΠΑΟΚ και των 14 φυσικών προσώπων, σε ακρόαση κλήθηκαν και η ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής…
«2. Καλεί σε ακρόαση, στις 23/03/2026, την ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ και την ΠΑΕ ΑΕΚ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, που φέρεται ότι έλαβε χώρα μετά τη λήξη του αγώνα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΕΚ, στις 15/03/2026, στο Δ.Σ. Περιστερίου, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, περιόδου 2025/2026, με συμπλοκές μεταξύ των φιλάθλων τους, καθώς και με συμπλοκές των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ΠΑΕ ΑΕΚ με την Αστυνομία. Εφαρμογή του άρθρου 1 ν. 4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.
- Καλεί σε ακρόαση, στις 24/03/2026, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς και δεκατέσσερα (14) φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, που φέρεται ότι έλαβε χώρα στο Γήπεδο Τούμπας, στις 15/03/2026, από τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα, πριν από την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, περιόδου 2025/2026, με την απειλή άσκησης βίας, εξύβριση και προπηλακισμούς των δημοσιογράφων που επρόκειτο να καλύψουν τον αγώνα. Εφαρμογή του άρθρου 1 ν. 4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».