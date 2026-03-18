Σε ακρόαση κλήθηκε από την ΔΕΑΒ η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καθώς και 14 φυσικά πρόσωπα, για όσα έγιναν στο γήπεδο της Τούμπας στον αγώνα με τον Λεβαδειακό, με την επίθεση των οπαδών στα δημοσιογραφικά.

Πλην του ΠΑΟΚ και των 14 φυσικών προσώπων, σε ακρόαση κλήθηκαν και η ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής…

«2. Καλεί σε ακρόαση, στις 23/03/2026, την ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ και την ΠΑΕ ΑΕΚ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, που φέρεται ότι έλαβε χώρα μετά τη λήξη του αγώνα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΕΚ, στις 15/03/2026, στο Δ.Σ. Περιστερίου, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, περιόδου 2025/2026, με συμπλοκές μεταξύ των φιλάθλων τους, καθώς και με συμπλοκές των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ΠΑΕ ΑΕΚ με την Αστυνομία. Εφαρμογή του άρθρου 1 ν. 4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.