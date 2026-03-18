Έκτακτη γενική συνέλευση πραγματοποίησε την Τετάρτη 18 Μαρτίου, η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος με τη συμμετοχή 31 ενώσεων-μελών και με θέμα συζήτησης το ύψος του πλαφόν που επέβαλε η κυβέρνηση στα καύσιμα.

Όπως επισημάνθηκε, μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 1411/2026, το ισχύον πλαφόν «καθιστά τα πρατήρια μη βιώσιμα», εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του κλάδου για τις οικονομικές επιπτώσεις.

Η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την προετοιμασία κινητοποιήσεων, η έναρξη των οποίων θα εξαρτηθεί από την έκβαση της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για αύριο το πρωί με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Στην ανακοίνωση των βενζινοπωλών αναφέρεται ότι τη συνέλευση χαιρέτισε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξή του στα αιτήματα του κλάδου, κάνοντας λόγο για δίκαιες διεκδικήσεις.