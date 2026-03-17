Πιο τσουχτερές από ποτέ είναι οι τιμές των καυσίμων μετά ά από 17 μέρες πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Στα καύσιμα, παρά το πλαφόν, οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται καθημερινά.

Αποτέλεσμα των ανατιμήσεων είναι ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης στις Κυκλάδες να έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο ενώ ακολουθούν ο νομός Λευκάδας με 1,96 ευρώ και Ηρακλείου και Χανίων με 1,95 ευρώ το λίτρο.

Ειδική πρόβλεψη για το κόστος των καυσίμων στα νησιά

Σε δηλώσεις του στο ERTNews o Αργύρης Παπαθανασίου, γ.γ. Ομοσπονδίας Πρατηριούχων επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Εάν αφαιρέσουμε από τα 12 σεντς το ΦΠΑ πάει για 9,5 σεντς μεικτά. Τα λειτουργικά έξοδα ενός πρατηρίου είναι από 8 έως 10 σεντς».

«Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τα νησιά γιατί είναι ξεχωριστή περίπτωση λόγω του κόστους της μεταφοράς των καυσίμων» ανέφερε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας επίσης ότι «οι αριθμοί αυτοί βγήκαν μετά από μελέτη που έκανε η αρμόδια υπηρεσία της ανεξάρτητης Αρχής και στη συνέχεια ελήφθη η απόφαση αυτή με βάση όλα τα δεδομένα των τελευταίων μηνών».

Οι Βορειοελλαδίτες πηγαίνουν στη Βουλγαρία για χαμηλότερη βενζίνη

Εξαιτίας των υψηλών τιμών των καυσίμων πολλοί είναι οι οδηγοί από τη Βόρεια Ελλάδα οι οποίοι επισκέπτονται τη Βουλγαρία έτσι ώστε να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους με βενζίνη.

«Οι τιμές είναι πιο συμφέρουσες από τα ελληνικά πρατήρια. Έχει γύρω στα 40 λεπτά διαφορά» υπογράμμισε χαρακτηριστικά καταναλωτής στη Βόρεια Ελλάδα για τη Βουλγαρία στην οποία πάνε πολλοί συμπατριώτες μας για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους στη Βόρεια Ελλάδα.

Την ίδια ώρα οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής για φαινόμενα αισχροκέρδειας έχουν εντατικοποιηθεί.