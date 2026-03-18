Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελεί έναν μεγάλο παίκτη στην παγκόσμια σκακιέρα, ωστόσο φαίνεται να είναι περισσότερο στη θεωρία, παρά στην πράξη. Αντιθέτως, κράτη όπως η Κίνα που μέχρι τον περασμένο αιώνα ήταν «αποικία» των ευρωπαϊκών δυνάμεων, τώρα έχουν λόγο στις εξελίξεις, κάτι που πέτυχαν χάρη στην οικονομική τους ανάπτυξη.

Η Ένωση, λαβωμένη από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 και έχοντας «φάει τις σάρκες της», με τις μεγάλες οικονομίες (π.χ. Γερμανία) της να βγάζουν κέρδος από τις πιο ευάλωτες της (π.χ. Ελλάδα), πολιτικά σέρνεται πίσω από το άρμα των ΗΠΑ και οικονομικά στηρίζεται στην Κίνα.

Ο Γερμανός καγκελάριος, σε ομιλία που έδωσε στη Διάσκεψη Κορυφής για τη Βιομηχανία της Ευρώπης στις 11 Φεβρουαρίου, διατύπωσε τη σκληρή αλήθεια για την πορεία της ΕΕ, προτείνοντας και μια σειρά μέτρων.

«Πού θα καταλήξει η Ευρώπη σε αυτόν τον νέο κόσμο των μεγάλων δυνάμεων; Τι καθορίζει την απάντηση σε αυτό το ερώτημα;… Στον κόσμο στον οποίο ζούμε, πρέπει να αποδεχθούμε το γεγονός ότι μόνο μια οικονομικά ισχυρή Ευρώπη θα είναι μια κυρίαρχη Ευρώπη. Και αυτή είναι η πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, είναι καιρός η Ευρώπη να αναλάβει δράση, να δράσει γρήγορα και αποφασιστικά: το χάσμα ανάπτυξης της ΕΕ σε σχέση με τις ΗΠΑ διευρύνεται. Και η Κίνα μας πλησιάζει. Μόνο τρία στοιχεία: τα τελευταία 20 χρόνια, η Κίνα σημείωσε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 8%, οι ΗΠΑ 2%, ενώ η ΕΕ κατά μέσο όρο μόλις 1%. Πρέπει, λοιπόν, να καλύψουμε αυτό το χάσμα. Πρέπει να το καλύψουμε τώρα», είπε χαρακτηριστικά.

«Τώρα, μετά από ένα τέταρτο του αιώνα σταδιακής πτώσης σε σχέση με τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές μας, ήρθε και πάλι η ώρα να λάβουμε τολμηρές αποφάσεις. Και αυτή δεν είναι μόνο η δική μου διάγνωση: αυτή είναι η δυσάρεστη αλήθεια που διατυπώνουν ο Μάριο Ντράγκι και ο Ενρίκο Λέτα στις ιστορικές εκθέσεις τους. Μας έχουν αναθέσει μια σειρά φιλόδοξων συστάσεων και τώρα ήρθε η ώρα να τις εφαρμόσουμε… Κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν κυρίως τρεις τομείς δράσης: ο πρώτος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, ο δεύτερος είναι η ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς μας και ο τρίτος είναι ένα πρόγραμμα ελεύθερου εμπορίου για την Ευρώπη», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Η υπερβολική ρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ευρωπαϊκή μας ήπειρο, εμποδίζει την οικονομική μας ανάπτυξη. Κάνει την ΕΕ λιγότερο ελκυστική για επενδύσεις. Ως εκ τούτου, ζητώ, ζητούμε μια πραγματική νοοτροπία απορρύθμισης. Η νοοτροπία, κυρίες και κύριοι, είναι καθοριστική, όχι οι λεπτομέρειες. Η νοοτροπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καθοριστική σε αυτό το θέμα. Πρέπει να απορρυθμίσουμε κάθε τομέα. Και ζητώ μια ριζική αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου: οι μικρές διορθώσεις στους νόμους δεν αρκούν. Πρέπει να επανεξετάσουμε συστηματικά το σύνολο της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ. Ωστόσο, εξακολουθούμε να κινούμαστε με πολύ αργούς ρυθμούς. Η Κίνα κατασκευάζει τα μεγαλύτερα ηλιακά πάρκα στον κόσμο μέσα σε λίγους μήνες. Στην ΕΕ, χρειάζονται χρόνια μόνο για να εγκριθεί ένα έργο», σημείωσε ο Γερμανός καγκελάριος.

Αναπτύσσοντας τις προτάσεις του για να σταθεί ξανά στα πόδια της η ΕΕ, ο Μερτς ζήτησε μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και μια ριζική αλλαγή. Σε περίπτωση που ένα έργο πρόκειται να συζητηθεί για έγκριση και αυτό δεν συμβεί, τότε εγκρίνεται και δεν απορρίπτεται, επειδή δεν έγινε η συνεδρίαση.

Ανεξαρτήτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με τις προτάσεις του, ο Φρίντριχ Μερτς περιγράφει με ακρίβεια την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έλκει την αίγλη της από τις δάφνες του παρελθόντος, όταν και ξεχώρισε για αυτό που πέτυχε.