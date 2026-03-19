Αθωωτική ήταν η κρίση του Αυτοφώρου για τον γνωστό τράπερ που κάθισε στο εδώλιο καθώς συνελήφθη, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, μετά από καταδίωξη στα Πατήσια.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε αθώο τον 27χρονο τράπερ, ενώ καταδίκασε για οπλοφορία τον φίλο του.

Το δικαστήριο καταδίκασε σε 1 έτος και χρηματική ποινή 800 ευρώ με αναστολή τον φίλο του τράπερ, ο οποίος ομολόγησε πως το μαχαίρι των 20 εκατοστών που εντόπισαν οι αρχές ήταν δικό του και το είχε χρησιμοποιήσει για να βοηθήσει την αδελφή του στη μετακόμιση που έκανε.

«Ήμουν στο σπίτι της αδερφής μου και τη βοηθούσα, να ετοιμάσει τις κούτες για τη μετακόμιση» ανέφερε απολογούμενος ενώπιον του δικαστηρίου και συνέχισε: «Σαν χαζός είχα ξεχάσει πάνω μου το μαχαίρι την ώρα που κατεβήκαμε να πάρω τσιγάρα. Είδα τους αστυνομικούς, φοβήθηκα και το πέταξα».

Από την πλευρά του, ο γνωστός τράπερ υποστήριξε πως είχε πάει να βοηθήσει στη μετακόμιση.

«Πήγαμε για τσιγάρα, κατά λάθος ο φίλος μου ξεχάστηκε και είχε πάνω του το μαχαίρι που είχε μαζί του για να σκίζει τις κούτες», ανέφερε στην απολογία του.

Οι δυο νεαροί, σύμφωνα με την κατηγορία, δε σταμάτησαν σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο στην οδό Πατησίων και ακολούθησε καταδίωξη. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, σύμφωνα με τις αρχές, πέταξαν στο δρόμο ένα μαύρο αντικείμενο που είχαν στην κατοχή τους και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν μαχαίρι.