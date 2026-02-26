Η φετινή σεζόν της EuroLeague έχει φέρει σημαντικές ανακατατάξεις στο ροτέισον του Ολυμπιακού, καθώς η έλευση νέων προσώπων, η ανάγκη ισορροπίας στις γραμμές και οι επιλογές τού Γιώργου Μπαρτζώκα έχουν περιορίσει τον χρόνο συμμετοχής ορισμένων παικτών που πέρσι είχαν μεγαλύτερο ρόλο.

Γι’ αυτό και υπάρχει ένας παίκτης-όνομα που είναι προβληματισμένος με την «συμπεριφορά» του προπονητή προς το πρόσωπό του και πλέον αυτό… βγαίνει και στο γήπεδο. Μάλιστα ο ίδιος μετράει αντίστροφα για την αποχώρηση, ακόμα και αν σηκώσει το Ευρωπαϊκό! Διαβάστε ποιος είναι και τις αλλαγές στο ρόστερ του Ολυμπιακού στο Sportdog.gr