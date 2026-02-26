Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 80-85 ετών φέρεται να απείλησε με πιστόλι – πιθανότατα αεροβόλο – μαθητές Γυμνασίου στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, καθώς τον ενοχλούσαν με τις φωνές τους κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Πρόκειται για περιστατικό που καταγγέλθηκε από τη διευθύντρια του γυμνασίου στην Άμεση Δράση λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, με αστυνομικές δυνάμεις να φτάνουν μέσα σε λίγα λεπτά και να εντοπίζουν τον ηλικιωμένο.

Στην κατοχή του δεν βρέθηκε κάποιο όπλο, αλλά οι έρευνες συνεχίζονται με τη διευθύντρια να αναφέρει στους αστυνομικούς ότι υπάρχουν και βίντεο που δείχνουν τον συγκεκριμένο άνδρα να προτάσσει προς τα ανήλικα παιδιά ένα πιστόλι.

Ο ηλικιωμένος διαμένει σε ισόγεια κατοικία πολύ κοντά στο σχολείο, ενώ οι έρευνες για το τι ακριβώς συνέβη είναι σε πλήρη εξέλιξη.