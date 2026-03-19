Με πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας στην EuroLeague σημειώνοντας 36 πόντους, ο Ολυμπιακός άφησε πίσω του την οριακή ήττα από τη Μονακό (81-80) και αντέδρασε εντυπωσιακά. Στην εξ αναβολής αναμέτρηση της Τρίτης, οι «Ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με το εμφατικό 104-87 της Φενέρμπαχτσε, παρουσιάζοντας εξαιρετική επιθετική λειτουργία. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Σάσα Βεζένκοφ, που πρόσθεσε 24 πόντους, ενώ ο Τόμας Γουόκαπ μοίρασε 11 ασίστ, οργανώνοντας άψογα το παιχνίδι της ομάδας. Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 20-11 και βρέθηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Πλέον, με τους Βεζένκοφ, Γουόκαπ και Μόντε Μόρις να έχουν επιστρέψει, οι «ερυθρόλευκοι» δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά προβλήματα, πέρα από τις μακροχρόνιες απουσίες των Μουσταφά Φαλ και Κίναν Έβανς.

Στον αντίποδα, η Μπασκόνια δείχνει να περνά μια περίοδο αστάθειας μετά τη μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του Copa del Rey. Από τότε, τα αποτελέσματα δεν είναι ανάλογα, με ήττες από τη Βαλένθια και την Παρί, μια δύσκολη νίκη απέναντι στη Γέιδα και ακόμη δύο αρνητικά αποτελέσματα την περασμένη εβδομάδα. Αρχικά ηττήθηκε με 100-94 από τη Ντουμπάι σε ουδέτερη έδρα στη Βοσνία. Παράλληλα, προέκυψε μυϊκό πρόβλημα για τον Χάουαρντ, γεγονός που καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του στο παιχνίδι.