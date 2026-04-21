Το 4ο Ράλι Στερεάς Ελλάδας, το οποίο θα διεξαχθεί στις 25 και 26 Απριλίου, συγκέντρωσε τον εντυπωσιακό αριθμό των 73 συμμετοχών, που αποτελεί ρεκόρ των τελευταίων ετών για χωμάτινο αγώνα ράλι. Ο αγώνας αποτελεί τον δεύτερο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλι Χώματος και για άλλη μια χρονιά προσμετράει και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι Ιστορικών Αυτοκινήτων.



Οργανωτής είναι το Σωματείο «Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής» (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.), έχοντας ως συνδιοργανωτή τον Δήμο Θηβαίων, ενώ στο πλευρό της διοργάνωσης βρίσκεται ο Δήμος Τανάγρας.



Ο πίνακας συμμετοχών περιλαμβάνει όλους τους πρωταγωνιστές της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, προμηνύοντας έναν συναρπαστικό αγώνα. Πρωταθλητές του παρελθόντος αλλά και οδηγοί που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο θα δώσουν τις δικές τους μάχες στις έξι ειδικές διαδρομές που απαρτίζουν τον χωμάτινο αγώνα, που εκτός των άλλων διατηρεί για άλλη μια χρονιά τον διεθνή του χαρακτήρα, καθώς προσέλκυσε αγωνιζόμενους από την Κύπρο και το Βέλγιο.

Η μάχη για την γενική κατάταξη αναμένεται να δοθεί ανάμεσα στους πέντε συμμετέχοντες με αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally2 και κυρίως ανάμεσα στον Ζουρντάν Σερδερίδη (Skoda Fabia RS Rally2) που κέρδισε στο Ολυμπιακό ράλι και στον Πρωταθλητή του 2025, Γιάννη Παπαδημητρίου, που συμμετέχει με ίδιο αυτοκίνητο. Στην ίδια κατηγορία, τις «αντιρρήσεις» τους αναμένεται να υποβάλλουν ο Νώντας Καρανικόλας (Ford Fiesta Rally2), ο μόλις 21χρονος Αχιλλέας Χριστοδούλου (Skoda Fabia Rally2) και ο Πάνος Κύρκος που θα προσπαθήσει για τέταρτη φορά με το Toyota GR Yaris Rally2.



Ταυτόχρονα, για τρίτη φορά θα αγωνιστεί στα Ελληνικά χώματα ο Βέλγος Sebastien Bedoret (φίλος του Σερδερίδη), o οποίος θα οδηγήσει Skoda Fabia Rally2 Evo, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για το Ράλλυ Ακρόπολις. Κατά τα λοιπά, ρεκόρ συμμετοχών σημειώθηκε στην κατηγορία Rally3, η οποία συγκέντρωσε 10 πληρώματα που αναμένεται να έχουν ωραία κόντρα για τη νίκη.



Ανάμεσά τους, με πρόσφατες τις δάφνες από την νίκη στην κατηγορία WRC3 του Ράλι Σαφάρι, ο «παγκόσμιος» Γιώργος Βασιλάκης (3ος στο WRC Masters Cup το 2025), που θα αγωνιστεί με ένα πορτοκαλί Ford Fiesta Rally3 και συνοδηγό τον Allan Harryman. Μεγάλος αντίπαλος ο νικητής της κατηγορίας στο Ολυμπιακό ράλι “Flandy”, που θα αγωνιστεί αυτή τη φορά με τον Κώστα Στεφανή στο δεξί μπάκετ του Ford Fiesta Rally3, ελπίζοντας να συνεχίσει με επιτυχία την βαριά αγωνιστική ιστορία του πατέρα του, «Τζίγγερ».

Ακολουθούν, οι γνωστές «φτερούγες» (Mitsubishi Evo & Subaru Impreza), πάντα ικανές για ένα καλό αποτέλεσμα και πολλά Toyota Yaris, «αθάνατα» αγωνιστικά πολλά των οποίων διανύουν το 25 ο έτος της καριέρας τους. Ο αγώνας περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλι Ιστορικών αυτοκινήτων, όντας ο δεύτερος αγώνας του θεσμού και συγκέντρωσε 22 συμμετοχές, φαβορί των οποίων είναι ο τρεις φορές πρωταθλητής Ελλάδος στην κατηγορία, Μάριος Σταφυλοπάτης, με συνοδηγό… οδηγό στην Lancia Delta Integrale 16V, τον Γιώργο Χατζηρήγα.



Η «καρδιά» του αγώνα θα χτυπάει στη Θήβα. Τόσο το Service Park, όσο και το αρχηγείο της διοργάνωσης θα στεγαστούν στις εγκαταστάσεις του 5ου Γυμνασίου Θήβας «Πελοπίδειο». Αναφορικά με το πρόγραμμα του αγώνα, το πρωί του Σαββάτου 25 Απριλίου, από τις 09:00 έως τις 13:00, θα πραγματοποιηθεί ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος στις εγκαταστάσεις του 5ου Γυμνασίου Θήβας «Πελοπίδειο». Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί το shakedown του αγώνα, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 13:00 έως τις 16:00 σε διαδρομή μήκους 4,08 χιλιομέτρων, όπου τα πληρώματα θα έχουν την ευκαιρία (με έως 4 περάσματα) να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες ρυθμίσεις στα αγωνιστικά τους αυτοκίνητα.



Το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου, στην Κεντρική Πλατεία Θήβας θα στηθεί μια μικρή γιορτή, καθώς οι φίλοι του αθλήματος και όχι μόνο θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους συμμετέχοντες του 4ου Ράλι Στερεάς Ελλάδας, να φωτογραφηθούν μαζί τους και να τους χειροκροτήσουν, λίγες ώρες πριν το πρώτο «Go» στις ειδικές διαδρομές. Η Πανηγυρική Εκκίνηση, θα διεξαχθεί στις 20:30 στο κέντρο της πόλης, ενώ το κυρίως αγωνιστικό κομμάτι του αγώνα θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Απριλίου.

Το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο θα αναχωρήσει στις 09:30 από το «Πελοπίδειο» για την πρώτη Ειδική Διαδρομή του αγώνα, «Θήβα», μήκους 14,91 χλμ. ακολουθεί η Ειδική Νεοχωράκι», μήκους 13,62 χλμ, στις 10:26, και το πρώτο loop ειδικών ολοκληρώνεται με την Ειδική «Μοσχοπόδι», μήκους 17,71 χλμ, στις 11:09.



Τα πληρώματα θα επιστρέψουν για ημίωρο Service στη Θήβα και στις 12:39 θα αναχωρήσουν από το χώρο του Service Park προκειμένου να αγωνιστούν και πάλι στις Ειδικές Διαδρομές «Θήβα» (13:02) και «Νεοχωράκι» (13:35). Power Stage του αγώνα, θα είναι η Ειδική Διαδρομή «Μοσχοπόδι», στην οποία το πρώτο αγωνιστικό θα εκκινήσει στις 14:18. Ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθεί στις 14:58 στο Μουσικό Ωδείο Θήβας, ενώ στην Πλατεία Κεραμοπούλου, έμπροσθεν του Μουσείου της πόλης, θα λάβουν χώρα οι απονομές στις 17:00.

Να σημειωθεί ότι, τα Ιστορικά αυτοκίνητα θα εκκινούν πρώτα, με τον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλι Ιστορικών Αυτοκινήτων να ολοκληρώνεται μετά το πρώτο πέρασμα και από τις 3 Ειδικές. Τα συνολικά αγωνιστικά χιλιόμετρα του αγώνα ανέρχονται σε 92.48 χλμ. Και το συνολικό μήκος του 4ου Ράλι Στερεάς Ελλάδας είναι 136.29 χλμ.



Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων είναι διαθέσιμος μέσω της εφαρμογής Sportity, με κωδικό πρόσβασης 26STEREAS, ενώ όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Σωματείου ΕΛΛΑΔΑ (www.ellada-racingclub.com).







