Υπεράνθρωπη ήταν η προσπάθεια των γιατρών για να σωθεί η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι.

Το χειρουργείο ολοκληρώθηκε με επιτυχία, όμως το κορίτσι συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του, καθώς έπεσε από ύψος άνω των τεσσάρων μέτρων, με το κεφάλι κάτω, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιγράφοντας τον αγώνα των γιατρών, είπε στο Live News: «Κουράγιο στους γονείς, έχουν δρόμο μπροστά τους… Το παιδί μεταφέρθηκε στο Αγία Σοφία από το Αττικό βαριά τραυματισμένο και διασωληνωμένο».

«Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα στη βάση του κεφαλιού, αιμοθώρακα, κατάγματα στη λεκάνη, πάρα πολύ σοβαρά. Αμέσως οδηγήθηκε στο χειρουργείο», είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«Είναι δώρο ζωής ότι ζει σήμερα το παιδί. Οφείλεται σε αυτή την καταπληκτική χειρουργική ομάδα που έδωσε μάχη. Το χειρουργούσαν και πάθαινε ανακοπές. Σταματούσε το χειρουργείο, έκαναν ΚΑΡΠΑ και ξανά χειρουργείο, αφού επανέρχονταν. Αυτό συνέβη τέσσερις φορές μέσα σε μία ώρα», δήλωσε στην εκπομπή του Mega.

«Το κορίτσι βγήκε ζωντανό, τώρα είναι σε καταστολή, είμαστε αισιόδοξοι», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Πώς έγινε το ατύχημα

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και αποδίδεται σε ατύχημα.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε περίπου στις 11:00, προκαλώντας αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ από τη διεύθυνση του σχολείου και ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο, μεταφέροντας την ανήλικη στο Αττικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Παίδων.