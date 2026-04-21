Δύσκολες ώρες περνά η 13χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου της στο Χαϊδάρι υπό συνθήκες που διερευνώνται, με την άτυχη νεαρή να βρίσκεται αυτή τη στιγμή διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Η μαθήτρια υποβλήθηκε σε επέμβαση τεσσάρων ωρών και κατά τη διάρκεια της επέμβασης, το κορίτσι υπέστη ανακοπές, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Η διευθύντρια του σχολείου, μιλώντας το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, ανέφερε ότι το κοριτσάκι έπεσε με το κεφάλι στο έδαφος, ενώ όπως υπογράμμισε στο μπαλκόνι δεν υπάρχει κανένα κατασκευαστικό πρόβλημα.

«Την ώρα του διαλείμματος έπεσε από το μπαλκόνι. Η αστυνομία ερευνά το συμβάν. Έσπευσε αμέσως και νοσηλεύτρια στο σχολείο, πήγε και το ΕΚΑΒ άμεσα. Έπεσε με το κεφάλι».

Η ίδια είπε ότι «το κοριτσάκι δεν είχε τις αισθήσεις του», επικαλούμενη τη μαρτυρία της νοσηλεύτριας που αντίκρισε την 13χρονη αμέσως μετά την πτώση, στέλνοντας τις ευχές της για άμεση ανάρρωση.

«Κάτι άκουσα ότι καθόταν πάνω στην κουπαστή, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχει μαντράκι, υπάρχει προστατευτική κουπαστή, είναι μια χαρά στη θέση της. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάτι κατασκευαστικό εδώ», εξήγησε η διευθύντρια.