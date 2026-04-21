Μαρτυρίες, οι οποίες βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας, περιπλέκουν ακόμα περισσότερο τα αίτια της πτώσης της 13χρονης από το μπαλκόνι στο σχολείο της στο Χαϊδάρι, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται.

Την ώρα που άτομα από το οικογενειακό περιβάλλον της 13χρονης τονίζουν πως πρόκειται για ατύχημα, σύμφωνα με μαρτυρία στην εκπομπή του ANT1 «Καλημέρα Ελλάδα, το κορίτσι φαίνεται να ακούστηκε να λέει ότι θα πηδήξει.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε μάρτυρας, «γύρισε και είπε “εγώ θα πηδήξω”, κανείς δεν την πίστεψε και το έκανε. Ήταν πολύ ξαφνικό».

Η μαθήτρια υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων και δίνει μάχη για τη ζωή της.

«Το σχολικό κτίριο είναι παλιό αλλά συντηρημένο»

Για παλιό, αλλά συντηρημένο σχολείο μίλησε το πρωί της Τρίτης 21/4 ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, επισημαίνοντας ότι το θέμα είναι υπό διερεύνηση και από τα αποτελέσματα θα εξαχθούν συμπεράσματα.

«Επιθυμία όλων μας είναι να επανέλθει το παιδί στο φυσιολογικό του περιβάλλον», τόνισε μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις». «Δεν είναι σπασμένο το κάγκελο. Το είδα και στις φωτογραφίες», συμπλήρωσε.

«Το σχολικό κτίριο είναι παλιό αλλά συντηρημένο. Είδα κάτι σοβάδες. Επικίνδυνο θεωρώ ένα σημείο όταν είναι σαθρό, αλλοιωμένο. Κάθε χρόνο γίνονται επισκέψεις του Δήμου κι αυτό δεν σημαίνει ότι παίρνω το μέρος του Δήμου», είπε ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης, επισημαίνοντας ότι επιβάλλεται να γίνονται συντηρήσεις από τους δήμους. «Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα γνωρίζουμε», ανέφερε.

Το σχολείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό

«Πρέπει να δούμε πώς ακριβώς και τι πρέπει να αλλάξει. Υπάρχουν προδιαγραφές, αλλά κάθε φορά, ακόμα και με τους σεισμούς, αλλάζουν οι κανονισμοί. Όλα τα σχολεία έχουν ελεγχθεί. Εγώ τουλάχιστον, όταν ήμουν υπεύθυνος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είδα ότι όλες οι σχολικές μονάδες είχαν ελεγχθεί», συμπλήρωσε, ενώ υπογράμμισε ότι άμεσα αντέδρασαν και η σχολική νοσηλεύτρια και οι εκπαιδευτικοί ούτως, ώστε να γίνει η μεταφορά της μαθήτριας με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και από εκεί μεταφέρθηκε στο Αγία Σοφία.

Σχετικά με την ψυχολογική υποστήριξη που προσφέρεται στα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία είδαν την πτώση, αλλά και στους εκπαιδευτικούς δήλωσε: «Είμαστε σε επαφή με τους γονείς. Η υπουργός Παιδείας χθες επισκέφθηκε δύο φορές το νοσοκομείο, όπως και η διευθύντρια εκπαίδευσης και ψυχολόγοι. Ήδη έχουμε βάλει για τα παιδιά υποστήριξη από ομάδα της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), με σχολικό ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και επίσης από το ΚΕΔΑΣΥ».

«Δεν μπορούμε να πούμε με λόγια πώς ακριβώς έγινε το συμβάν. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή και να ευχηθούμε είναι να είναι καλά η μικρή μας. Να επανέλθει γρήγορα πίσω και να μην συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα», επεσήμανε κλείνοντας ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης.