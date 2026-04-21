Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται μετά από πτώση από το μπαλκόνι του σχολείου της στο Χαϊδάρι μία 13χρονη.

Η μαθήτρια υποβλήθηκε σε επέμβαση τεσσάρων ωρών και κατά τη διάρκεια της επέμβασης, το κορίτσι υπέστη ανακοπές, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Star, η 13χρονη έφυγε από τη ζωή 4-5 φορές μέσα στο χειρουργείο και οι γιατροί μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Οι γιατροί, όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 21/4 προχώρησαν στην επέμβαση λόγω διάχυτου εγκεφαλικού οιδήματος, κατάγματος στη βάση του κρανίου και αιμοθώρακα, όλα αποτελέσματα της σφοδρής πτώσης.

Παρά την επιτυχή επέμβαση και την αισιοδοξία των γιατρών ότι θα ανακάμψει, έχουν εκφράσει συγκρατημένη αισιοδοξία λόγω της μεγάλης απώλειας αίματος.

ΕΔΕ για το ατύχημα

Την ίδια στιγμή διερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από το υπουργείο Παιδείας, ενώ προανάκριση διενεργείται και από την Ασφάλεια, καθώς οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης παραμένουν αδιευκρίνιστες.