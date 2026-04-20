Ολοκληρώθηκε το χειρουργείο της 13χρονης που έπεσε από μπαλκόνι σε σχολείο στο Χαϊδάρι, με τα επόμενα τρία 24ωρα να χαρακτηρίζονται κρίσιμα.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σώσουν τη μικρή, με τον Alpha να αναφέρει ότι χαρακτήρισαν εξαιρετικά κρίσιμη την κατάσταση του παιδιού, καθώς παρουσίασε διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το συμβάν εκτυλίχθηκε περίπου στις 11:00, προκαλώντας αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ από τη διεύθυνση του σχολείου και ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο, μεταφέροντας την ανήλικη στο Αττικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Παίδων.

Έρευνα από το Υπουργείο Παιδείας

Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μετέβη νωρίτερα σήμερα στο νοσοκομείο, όπου διακομίστηκε η 13χρονη μαθήτρια από το 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, ενώ ήδη έχει τεθεί υπό διερεύνηση το πώς συνέβη το περιστατικό στο σχολείο.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από πλευράς Υπουργείου, η κα Ζαχαράκη ανέφερε: «Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση».

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, στο εν λόγω σχολείο υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια, η οποία βρέθηκε αμέσως δίπλα στο παιδί μετά την πτώση του και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, μαζί με εκπαιδευτικό του σχολείου.

Παράλληλα, στο σχολείο βρίσκεται η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ επικουρικά εκλήθησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ.

Η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης συντονίζει τη διαχείριση και στήριξη των μαθητριών και μαθητών, των εκπαιδευτικών και ευρύτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.