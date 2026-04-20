Μάχη για τη ζωή της δίνει η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από τον πρώτο όροφο γυμνασίου στο Χαϊδάρι, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της εξαιρετικά κρίσιμη.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Αττικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια διακομίστηκε διασωληνωμένο στο Παίδων Αγία Σοφία, όπου υποβλήθηκε άμεσα σε πολύωρη και ιδιαίτερα δύσκολη χειρουργική επέμβαση διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 13χρονη φέρει σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμοθώρακα και κατάγματα στη λεκάνη. Οι γιατροί δίνουν πραγματική μάχη, καθώς –όπως αναφέρεται– το παιδί παρουσίασε επανειλημμένες ανακοπές κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, με τους ίδιους να μιλούν για «θαύμα» που κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Star, η 13χρονη έφυγε από τη ζωή 4-5 φορές μέσα στο χειρουργείο και οι γιατροί μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, η ανήλικη μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παρακολουθείται στενά, με το αιμάτωμα στο κεφάλι να αποτελεί το βασικό σημείο ανησυχίας για τους θεράποντες ιατρούς. Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία της υγείας της.

Πώς συνέβη η πτώση

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, όταν –υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες– η 13χρονη βρέθηκε στο κενό από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων, την ώρα που οι μαθητές επέστρεφαν στις τάξεις τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συμμαθητών της, το κορίτσι φέρεται να καθόταν στην κουπαστή των κάγκελων του μπαλκονιού, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί πώς ακριβώς σημειώθηκε η πτώση.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με τη σχολική νοσηλεύτρια να σπεύδει πρώτη στο σημείο, ενώ το ΕΚΑΒ έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά για τη διακομιδή της.

Συγκλονίζει η μητέρα της 13χρονης

Η μητέρα της 13χρονης περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε, όταν ενημερώθηκε για το περιστατικό.

«Με πήραν τηλέφωνο από το σχολείο και μου είπαν ότι το παιδί έπεσε από το μπαλκόνι. Έτρεχα πανικόβλητη, κανείς δεν μπορούσε να μου εξηγήσει τι είχε συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι αρχές διερευνούν όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα.

Από την πλευρά της, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η υγεία του παιδιού, σημειώνοντας παράλληλα ότι η διερεύνηση του περιστατικού έχει ήδη ξεκινήσει και θα πραγματοποιηθεί σε βάθος.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για το πώς ένα τέτοιο ατύχημα συνέβη εντός σχολικού χώρου.